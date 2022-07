Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 11 luglio ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende di Raffaele. A tal proposito, Giordano sarà costretto a rivelare la verità ad Eugenio sul ricatto e vivrà momenti di paura e tensione in famiglia. Nel frattempo, Susanna inizierà il tirocinio e interagirà con Nicotera. Lara, invece, cercherà di non fare capire a Roberto nulla, riguardo la perdita del bambino.

Un posto al sole, trama 11 luglio: Raffaele ha un confronto teso in famiglia

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Raffaele ha vissuto momenti delicati e la sua vita e quella dei suoi cari è stata in pericolo. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è stato minacciato e picchiato da Lello Valsano e i suoi uomini, che l'hanno costretto a prendere una decisione: o inserire la chiavetta usb nel computer portatile di Eugenio, o mettere in pericolo la sua famiglia. Messo alle strette dai camorristi, Giordano ha deciso di piegarsi alla volontà dei criminali, riuscendo a inserire il dispositivo nel pc di Nicotera. Purtroppo, però, il marito di Ornella è stato colto sul fatto da Viola e, pertanto, Raffaele si troverà a dovere dare spiegazioni sull'accaduto al magistrato.

Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo l'11 luglio rivelano che Giordano avrà un delicato e teso confronto a casa Bruni.

Un posto al sole, episodio 11 luglio: Raffaele dice a Eugenio la verità sul ricatto

A quel punto, Raffaele troverà la forza e il coraggio di aprirsi con i suoi cari e inizierà a raccontare al magistrato quanto gli è accaduto nelle ultime settimane.

Una volta detta la verità ad Eugenio, Giordano non sarà tranquillo, anzi, il papà di Diego vivrà momenti di paura e sarà causa di tensioni familiari, difficilmente superabili. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 11 luglio, però, non rivelano ulteriori dettagli su quanto accadrà durante il confronto fra Raffaele e Nicotera.

Attualmente, però, è ipotizzabile che il magistrato possa prendersela anche con Viola, che non gli ha confidato subito quanto accaduto al marito di Ornella. Infatti, la professoressa Bruni ha visto il portiere di Palazzo Palladini, alle prese con il computer portatile di suo marito, nell'episodio trasmesso in televisione nella serata di venerdì 1° luglio, mentre il confronto la confessione di Giordano al magistrato avverrà con qualche giorno di ritardo, lasciando intendere, pertanto, che Viola sarà complice del patrigno per un po' di tempo.

Un posto al sole, puntata 11 luglio: Eugenio e Susanna lavorano insieme

Nel frattempo, Eugenio avrà a che fare con Susanna a lavoro. La fidanzata di Niko, infatti, ha iniziato il tirocinio e, per via del lavoro, inizierà ad interagire con Nicotera.

Nell'episodio dell'11 luglio, Picardi avrà le prime interazioni con il magistrato ma, al momento, non è chiaro se la ragazza provi ancora sentimenti per il marito di Viola o se abbia accantonato la sbandata avuta per lui. Lara, invece, tenterà in tutti i modi di non fare scoprire la verità a Roberto. Martinelli, infatti, proverà a sviare l'attenzione di Ferri, provando a non fare capire all'imprenditore di avere perso il loro bambino. Attualmente, però, non è chiaro se l'acerrima nemica di Marina riuscirà nel suo intento o se il papà di Filippo si accorgerà di quanto accaduto. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.