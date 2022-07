Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3 e in quelle che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 1° agosto a venerdì 5 agosto ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. In particolar modo Micaela proporrà a Niko di tornare a Maratea, mentre Giulia riceverà le attenzioni di mastro Peppe. Nel frattempo Raffaele farà di tutto per salvare il suo matrimonio con Ornella

Un posto al sole, anticipazioni al 5 agosto: Micaela vuole tornare al mare con Niko

Niko e Susanna sono quasi marito e moglie e, al momento, hanno pianificato di sposarsi a settembre.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, però, persone esterne alla coppia sembrerebbero minare la serenità dei due fidanzati. Se da un lato Picardi ha iniziato il suo tirocinio come magistrato, avendo a che fare con Eugenio, dall’altro lato il ritorno delle gemelle Cirillo sembrerebbe avere scombussolato gli equilibri della famiglia Poggi. Negli episodi che andranno in onda fino al 5 agosto, Micaela, reduce da una vacanza in Basilicata con il papà di Jimmy e i suoi familiari, ripenserà ai momenti trascorsi al mare. A quel punto la gemella Cirillo farà una proposta all’avvocato, chiedendogli di tornare a Maratea insieme. Le anticipazioni delle nuove puntate, però, non rivelano se l’intento della ragazza sarà di fare una vacanza da sola con l’avvocato e il figlio o se vorrà recarsi in villeggiatura anche con le sue sorelle.

Un posto al sole, puntate al 5 agosto: Peppe è gentile con Giulia

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 1° agosto a venerdì 5 agosto, ci saranno importanti novità anche per Giulia. L’ex moglie di Renato, infatti, da qualche mese non è più al centro delle vicende della soap partenopea, ma le storie dell’ex signora Poggi sono a contorno delle storie dei suoi familiari.

La mamma di Angela, infatti, si occupa del lavoro insieme a sua figlia e dei suoi nipotini. Negli episodi di inizio agosto, invece, per Giulia arriverà un corteggiatore. La signora Poggi incontrerà mastro Peppe al parco e l’uomo tenterà di avere un atteggiamento gentile con lei. Purtroppo, però, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Giulia non si avvicinerà allo spasimante, anzi lo manterrà a distanza.

Un posto al sole, episodi al 5 agosto: Raffaele organizza una cena per Ornella

Nel frattempo Raffaele tenterà di salvare il suo matrimonio con Ornella. Nei recenti episodi di Un posto al sole, i coniugi Giordano si sono allontanati a causa di Elvira. La mamma di Samuel, infatti, è stata la confidente del portiere di Palazzo Palladini ed è stata la prima persona a cui Raffaele ha raccontato la verità su quanto stava attraversando in merito alle minacce di Lello Valsano. La dottoressa Bruni, pertanto, aveva perso la fiducia in suo marito, essendo stata messa da parte dal suo consorte. Nelle puntate di inizio agosto, Giordano tenterà di riavvicinarsi a sua moglie, organizzando una cena speciale per lei. Purtroppo, però, il percorso del portiere non sarà facile e, al momento, non è chiaro se per la coppia ci sarà il lieto fine.