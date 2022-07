L'appuntamento con Un posto al sole continua ad essere uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Rai 3. Proprio in questi giorni, la soap raggiungerà il traguardo storico (per una soap italiana) di ben 6000 puntate.

Tra i volti di spicco continua ad essersi Patrizio Rispo, alias Raffaele Giordano, il celebre portiere di Palazzo Palladini, che ha voluto fare un bilancio di questi ultimi anni di successo per la soap opera di Rai 3.

Patrizio Rispo svela il segreto del successo di Un posto al sole

Patrizio Rispo, presente fin dai primissimi episodi di Un posto al sole, in una recente intervista ha svelato quello che sarebbe il successo di questa soap, la più longeva in assoluto tra quelle prodotte in Italia.

"Il segreto di tanto successo? La naturalezza e la spontaneità", ha dichiarato l'attore che veste i panni di Raffaele Giordano.

"In questi anni abbiamo affrontato tante tematiche, anche difficili", ha aggiunto ancora l'attore ricordando come in passato la soap si è occupata del tema della violenza sulle donne e diritti degli omosessuali.

'Abbiamo grandi responsabilità', ammette l'attore di Raffaele

Patrizio Rispo ha poi aggiunto che in questi anni, lui e i suoi colleghi, hanno sempre cercato di avere un filo diretto con i numerosi fan che li seguono.

"Abbiamo grandi responsabilità e dobbiamo essere da esempio", ha aggiunto ancora l'interprete di Raffaele Giordano.

Intanto, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per una profonda crisi che avrà come protagonisti proprio Raffaele ed Ornella.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole: Raffaele e Ornella in crisi

La situazione tra i due apparirà in bilico nel momento in cui Ornella scoprirà la verità sul rapporto speciale che si era creato tra suo marito ed Elvira e non gradirà per nulla questa situazione.

Ecco perché, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, Ornella metterà in profonda discussione il suo legame con il marito Raffaele, al punto da rendersi conto che al di là della crisi coniugale, sta vivendo anche una profonda crisi sul piano personale.

Cosa succederà a questo punto? I due coniugi riusciranno a superare questa bufera che li ha travolti oppure si diranno addio definitivamente, chiudendo così il loro matrimonio dopo svariati anni trascorsi insieme e dopo aver affrontato un bel po' di ostacoli?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. La soap, infatti, risulta confermatissima per tutta la stagione televisiva 2022/2023 di Rai 3, come sempre nella fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:20 circa.