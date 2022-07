Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 3 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno la dottoressa Graziani. A tal proposito, Rossella riceverà una brutta notizia e non vorrà vivere con il suo fidanzato. A quel punto, Riccardo non riuscirà ad accettare il rifiuto della sua compagna. Lara Martinelli, invece, sarà in crisi economica. Inoltre, durante la puntata 6003 verranno trattate le vicende di Serena, che scoprirà il segreto delle gemelle.

Un posto al sole, anticipazioni 3 agosto: Rossella riceve una brutta notizia

Rossella sta vivendo periodi di alti e bassi. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, infatti, la figlia di Silvia ha avuto momenti di tensione e litigi con il suo fidanzato, dopo avere scoperto il tradimento con Virginia. Nonostante tutto, la coppia era riuscita a ritrovare l’intesa di un tempo. Purtroppo, però, le cose si metteranno male e le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole, che andrà in onda in televisione il 3 agosto, annunciano che Rossella verrà a sapere qualcosa di spiacevole. In particolar modo, Rossella riceverà una brutta notizia. Al momento, però, in base alle indiscrezioni trapelate, non è chiaro cosa accadrà.

Un posto al sole, puntata 3 agosto: Rossella non vuole vivere con Riccardo e Crovi non lo accetta

Riccardo, invece, ha fatto pressioni sulla sua fidanzata, per accorciare le distanze. Il dottor Crovi, infatti, ha voluto dare una svolta alla sua relazione con la dottoressa Graziani e le ha chiesto di vivere insieme. Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa sul piccolo schermo mercoledì 3 agosto, il medico si troverà a fare i conti con la decisione di Rossella di non volere convivere.

A quel punto, Riccardo faticherà ad accettare la scelta della sua compagna. Attualmente, però, non è chiaro se il dottore possa avere un ennesimo scatto di rabbia, se riuscirà a mantenere il controllo o se farà del male alla sua fidanzata.

Un posto al sole, episodio 3 agosto: Lara scopre di avere problemi economici

Nel frattempo, nella puntata 6003 ci sarà un colpo di scena, perché Lara scoprirà di essere in difficoltà economiche.

Le anticipazioni dell’episodio del 3 agosto non rivelano come mai Martinelli avrà a disposizione meno soldi. Recentemente, l’ex compagna di Ferri, aveva comprato una bambina, telefonando ad un personaggio misterioso e aveva detto che il denaro, per lei, non era un problema. Mentre l’imprenditrice si troverà a barcamenarsi con il suo problema, Roberto e Marina faranno la loro prima apparizione ufficiale in pubblico e incontreranno una vecchia conoscenza. Le anticipazioni non rivelano quale personaggio incontreranno Ferri e Giordano, ma è ipotizzabile che si possa trattare di Fabrizio Rosato. Serena, invece, scoprirà il segreto delle gemelle e dovrà decidere se coprirle per l’ennesima volta.