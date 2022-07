Un posto al sole si conferma sempre più prodotto da record. Nei prossimi giorni, il daily drama partenopeo raggiungerà il ragguardevole traguardo dei 6000 episodi, ribadendo così il suo primato nazionale di longevità per un prodotto seriale. Un nutrito gruppo di attori avrà modo di parlare dell'ambita meta raggiunta, durante la 52esima edizione del Giffoni Film Festival.

Quanto ai telespettatori, potranno godersi invece uno speciale episodio che andrà in onda venerdì 29 luglio in concomitanza della puntata 6000. Per l'occasione un "personaggio molto particolare" bucherà la quarta parete, rivolgendosi direttamente al pubblico a cui racconterà i segreti più divertenti degli abitanti di Palazzo Palladini.

Un posto al sole, trama venerdì 29 luglio: Giulia incontra una vecchia conoscenza

In occasione dell'episodio numero 6000 di Un posto al sole, andrà in onda una puntata decisamente speciale, questa la sinossi: "Un personaggio molto amato della Terrazza dal carattere allegro e gioviale, ma che non ha "mai parlato", avrà modo di mostrare tutta la sua perspicacia, esprimendo i suoi pensieri più segreti sui vari abitanti di Palazzo Palladini. Ne verrà fuori un divertente bilancio sulle varie storyline attualmente in corso che porterà, nel finale, ad un incontro poco amichevole tra Giulia (Marina Tagliaferri) e una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini".

Upas, anticipazioni venerdì 29 luglio: Bricca superstar

A parlare direttamente agli spettatori sarà la piccola Bricca. La cagnolina avrà modo di esprimere un suo giudizio su tutto quello che la circonda. Non è chiaro invece se la vecchia conoscenza che apparirà nel finale sarà una sorpresa o qualcuno che si vede già abitualmente.

Bricca è la cagnolina dell'attrice Marina Tagliaferri (Giulia Poggi in Upas, ndr), anche nella vita reale.

Intervistata a riguardo, l'attrice ha rivelato che la dolcissima cagnolina è entrata nella sua vita da molto tempo. Queste le sue parole: "L'ho avuta quattordici anni fa, da una mia cara amica che non c'è più, Monica Scattini.

Quando mi chiedono la sua razza rispondo che è una P.R.B" - e poi l'attrice aggiunge sorridendo: "Pura razza bastardina".

Nunzia Schiano dà voce alla cagnolina

La cagnolina avrà la voce dell'attrice napoletana Nunzia Schiano, alla sua prima esperienza come doppiatrice di un personaggio a quattro zampe. L'attrice ha ammesso di essersi divertita tantissimo, queste le sue parole: "Mi sono divertita molto e sono convinta che si divertiranno anche gli spettatori" e poi ha aggiunto: "Come prima cosa mi sono fatta mandare una foto della cagnolina per vedere le sue dimensioni. Se devi dare una voce a un cane devi sapere quanto è grande. Per fortuna Bricca è piccolina come me ed entrambe abbiamo l'area simpatica e buffa. Infine ho incontrato la cagnolina dal vivo me l'ha portata Marina Tagliaferri durante una pausa in sala doppiaggio"