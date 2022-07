Le puntate di Terra amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 luglio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Zuleyha continuerà a pensare a Yilmaz e tenterà di telefonare al carcere di Istanbul per avere sue notizie. Nel frattempo, alla tenuta di Cukorova continueranno le invidie e le gelosie e Saniye e Sermin introdurranno un serpente velenoso nella camera della moglie di Demir.

Purtroppo, la vista dell'animale spaventerà Zuleyha che cadrà dalle scale e partorirà prematuramente.

Terra amara, anticipazioni al 29/7: Zuleyha chiama il carcere per sapere qualcosa di Yilmaz

La storia d'amore fra Zuleyha e Yilmaz non è ancora finita. Nonostante le nozze combinate con Demir, la ragazza di Istanbul non ha mai smesso di pensare al suo fidanzato. Purtroppo, la vita alla tenuta continuerà a non essere facile per la signora Yaman. A tal proposito, nemmeno la lontananza riuscirà a fare voltare pagina a Zuleyha, che non si rassegnerà dall'avere perso il suo grande amore. Le anticipazioni degli episodi di Terra amara rivelano che la moglie di Demir telefonerà in carcere per avere notizie di Yilmaz ma, purtroppo, verrà sorpresa da sua suocera.

Al momento, pertanto, non è chiaro se la ragazza riuscirà a sapere qualcosa dell'amato.

Terra amara, trame al 29/7: Yilmaz potrebbe essere morto in un incendio

Da Istanbul arriveranno notizie sconcertanti. Nei prossimi episodi di Terra amara, infatti, nel carcere in cui è rinchiuso Yilmaz, scoppierà un incendio. Purtroppo, le prime news sull'accaduto riveleranno che l'ormai ex fidanzato di Zuleyha perderà la vita.

Fortunatamente, si tratterà di false informazioni, perché il detenuto riuscirà a cavarsela. Nel frattempo, Demir farà di tutto per non fare tornare in libertà il rivale in amore ma, grazie all'amnistia, l'ex fidanzato di Zuleyha riuscirà ad uscire di galera. A quel punto, inizierà una lotta contro il tempo. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir correrà al villaggio per arrivare prima di Yilmaz ma, attualmente, non è chiaro chi arriverà prima da Zuleyha.

Terra amara, puntate al 29/7: Zuleyha partorisce prima per colpa di Saniye e Sermin

Nel frattempo, la vita di Zuleyha alla tenuta di Cukorova non sarà facile. La seconda moglie di Demir, infatti, non avrà vita serena, a causa delle invidie e gelosie delle altre donne legate alla famiglia Yaman. Nel dettaglio, negli episodi dal 17 al 21, Saniye e Sermin escogiteranno un piano per sbarazzarsi della ragazza di Istanbul. Le due donne, infatti, introdurranno un serpente velenoso nella camera da letto della consorte di Demir affinché possa morderla. Alla vista dell'animale, Zuleyha si spaventerà, scapperà e cadrà giù dalle scale e partorirà prematuramente. Le anticipazioni delle puntate di Terra amara non rivelano le condizioni di vita della neomamma e del bambino. Inoltre, al momento, non è chiaro se Yilmaz riuscirà a congiungersi con la sua amata.