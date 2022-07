Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei recenti episodi della soap partenopea, Raffaele ha subito minacce da parte dei camorristi e il rapporto fra Eugenio e Viola si è incrinato. Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo di Giordano, nella giornata di mercoledì 20 luglio ha condiviso con i suoi follower un video, in cui ha mostrato parte del copione dell’episodio 6031, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel mese di settembre. Il portiere di Palazzo Palladini sarà preoccupato per il rapporto fra Nicotera e per la professoressa Bruni e chiederà aiuto a suo figlio Diego.

Un posto al sole, puntata 6031: Raffaele è preoccupato per Eugenio e Viola

Nelle ultime settimane, i fan di Un posto al sole si sono preoccupati per le sorti di Raffaele Giordano e hanno temuto potesse perdere la vita a causa dei camorristi che l’avevano minacciato. Patrizio Rispo, però, è ancora sul set della soap partenopea e continuerà ad essere uno dei protagonisti, anche nelle puntate di settembre. Nella giornata del 20 luglio, l’interprete del marito di Ornella ha mostrato un filmato nelle sue storie Instagram, mentre era a Caffè Vulcano e aveva il copione dell’episodio 6031, che andrà in onda in televisione a fine settembre. Attraverso il video dell’attore sono emersi dettagli interessanti su quello che accadrà a casa Giordano.

In particolar modo, Raffaele sarà preoccupato per Eugenio e Viola. In base al foglio mostrato nel filmato condiviso sui social, sembrerebbe che, anche a fine settembre, il matrimonio fra il magistrato e la professoressa Bruni sarà in bilico e ci saranno tensioni fra i coniugi Nicotera, al punto da rendere triste anche il marito di Ornella.

Un posto al sole, trama puntata 6031: Raffaele chiede a Diego di parlare con Viola

Nel dettaglio, nell’episodio 6031, che in base alla programmazione attuale andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 26 settembre, Fausto servirà delle birre a un tavolo del locale di Silvia, mentre Diego ascolterà lo sfogo di suo padre.

Sul copione della puntata, infatti, vengono rivelati dettagli sulla conversazione fra Raffaele e suo figlio e l’oggetto della chiacchierata sarà il rapporto fra Eugenio e Viola. In quella circostanza, il portiere di Palazzo Palladini sarà triste e preoccupato per i rapporti non idilliaci fra Nicotera e sua moglie e proporrà a Diego di parlare con la sua sorellastra.

Un posto al sole, episodio 6031: Raffaele vuole salvare il rapporto fra Eugenio e Viola

Raffaele farà di tutto per tenere unita la sua famiglia e, infatti, chiederà a Diego di aiutare Viola. A tal proposito, il portiere cercherà di convincere suo figlio di mettere una buona parola con Bruni. Per riuscire nel suo intento, il marito di Ornella ricorderà al giovane Giordano di essere il fratello maggiore e che Viola lo stima e lo ascolterà sicuramente.

In un primo momento, il figlio di Rita non vorrà intromettersi nelle questioni private altrui. Purtroppo, Patrizio Rispo non ha fornito altri indizi sui social, che consentissero di scoprire come finiranno le cose e se la mediazione di Diego servirà a mantenere uniti Eugenio e Viola o se il barista del Caffè Vulcano preferirà non fare da paciere.