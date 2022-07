Tra non molte puntate, i telespettatori di Terra Amara assisteranno a dei momenti di forte tensione che vedranno protagonisti Yilmaz e il suo antagonista Demir. Secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, infatti, dopo essersi ripreso con l'aiuto di Fekeli, Akkaya si arrovellerà per comprendere i motivi che hanno spinto Zuleyha a sposare il giovane Yaman. Yilmaz, dunque, proverà a vendicarsi del suo nemico, minacciandolo con le fiamme. Le trame della soap si fanno sempre più interessanti.

Yilmaz si salva dalle fiamme

Ben presto Yilmaz e Demir arriveranno all'ennesimo scontro, mentre il giovane Akkaya potrà contare sull'aiuto del suo ex compagno di cella Fekeli.

Dopo aver ottenuto la grazia, Yilmaz correrà alla tenuta ma Demir intercetterà il suo arrivo impedendogli di incontrare Zuleyha che nel frattempo a sua insaputa sta dando alla luce proprio suo figlio. Yaman minaccerà il suo rivale arrivando a sparargli, ma Yilmaz si salverà grazie all'aiuto di Gulten e Sabahattin.

Quando Demir scoprirà che Yilmaz si nasconde nella case dei lavoratori, non esiterà a dare fuoco agli alloggi, ma ancora una volta Akkaya troverà un modo per salvarsi. Fekeli lo salverà dalle fiamme e lo curerà. L'ex detenuto avrà un ruolo fondamentale in questo frangente, infatti inviterà il suo giovane amico che ormai si sarà ripreso a ragionare sui motivi per cui Zuleyha lo ha dimenticato.

In realtà, Yilmaz sarà all'oscuro del fatto che la Altun è stata costretta a sposare Demir per salvarlo dalla pena di morte in carcere e che il figlio che ha partorito è suo.

La vendetta di Yilmaz ai danni di Demir

Recatosi alla tenuta Yaman, Yilmaz si nasconderà e vedrà Demir e Zuleyha mentre si concedono una cena romantica.

Su tutte le furie, penserà ad una vendetta. Prenderà la benzina dalla macchina di Demir e la mattina successiva colpirà il nemico trascinandolo in un capanno abbandonato, dopo averlo legato. Qui anche lui appiccherà il fuoco ma lascerà un coltello poco distante in modo tale che possa slegarsi.

Demir riuscirà a salvarsi ma gli scontri tra i due uomini sono appena agli inizi visto che entrambi sembreranno pronti a tutto per conquistare definitivamente il cuore della bella e dolce Zuleyha.

Intanto, anche Fekeli avrà i suoi motivi per mettersi contro il giovane Yaman ed appoggiare Yilmaz, che potrà dunque contare sul suo aiuto. Per conoscere chi avrà la meglio tra i due uomini e quali sono i motivi per cui l'ex detenuto è determinato a mettere al tappeto Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.