Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3.

Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 18 luglio, Lara tornerà a Napoli carica di rabbia e vorrà prendersi una rivincita su Roberto Ferri e Marina.

Nel frattempo, Franco avrà beghe con Nunzio, desideroso di avere i documenti falsi al più presto e, per ottenere i passaporti per il figlio e Chiara, Boschi avrà uno scontro pericoloso.

Eugenio Nicotera, invece, tenterà di distruggere definitivamente il clan Argento.

Un posto al sole, anticipazioni 18/7: Lara torna a Napoli, Marina e Roberto pensano al futuro

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Roberto ha tentato in ogni modo di riavvicinarsi a Marina. Gli ex coniugi Ferri non hanno potuto vivere liberamente la passione ritrovata, a causa della gravidanza imprevista di Lara. A tal proposito, Giordano, quando si è resa conto che Martinelli era in dolce attesa, ha rifiutato la corte del suo ex marito. Nei prossimi episodi della soap partenopea, però, le cose cambieranno. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso in televisione il 18 luglio rivelano che Marina e Roberto saranno pronti a voltare pagina e penseranno al loro futuro insieme, mentre Lara tornerà a Napoli carica di rabbia.

A quel punto, Martinelli tenterà di prendersi una rivincita su Roberto e Marina ma, al momento, non è chiaro cosa abbia in mente di fare l’ex fiamma di Ferri.

Un posto al sole, puntata 18/7: Nunzio pressa Boschi, Franco ha uno scontro pericoloso

Nunzio, invece, sarà sempre più ansioso di avere i documenti falsi, che gli consentiranno di lasciare l’Italia insieme a Chiara.

Petrone, infatti, ha pianificato la fuga con il suo fidanzato, per non essere arrestata. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Cammarota aveva chiesto a suo padre di aiutarlo a procurare i passaporti falsi. Nell’episodio della soap partenopea del 18 luglio, Nunzio presserà il marito di Angela, per riuscire ad ottenere al più presto tutta la documentazione necessaria per partire.

A quel punto, Boschi si attiverà per aiutare suo figlio ma, purtroppo, Franco avrà uno scontro pericoloso. Attualmente, le anticipazioni trapelate in rete non rivelano ulteriori dettagli su quanto accadrà al papà di Bianca e se rischierà la vita.

Un posto al sole, episodio 18/7: Eugenio vuole distruggere il clan Argento

Nel frattempo, Eugenio inizierà una complessa operazione di polizia. Nicotera, infatti, ha ricevuto importanti informazioni da Mariano Tregara. Grazie alla soffiata del papà di Clara, il magistrato darà inizio ad una complessa operazione di polizia, per distruggere definitivamente il clan Argento. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono informazioni su quello che succederà e se le forze dell’ordine riusciranno ad arrestare i camorristi. Pertanto, al momento, non è chiaro se la famiglia di Raffaele uscirà sana e salva dalla vicenda e se il portiere riuscirà a non essere più ricattato da Lello Valsano.