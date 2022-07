Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, trasmesso per la prima volta su Rai 3 il 21 ottobre 1996. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che verranno trasmessi dal 18 al 22 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ideato da Nicotera per arrestare il clan Argento, sulla fuga organizzata da Chiara e Nunzio, sull'allontanamento di Raffaele da Ornella, sul ritorno di Lara a Napoli e sulla lite tra Mariella e Serena.

Franco decide di aiutare Nunzio

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Eugenio darà il via ad un'importantissima operazione di polizia, finalizzata alla distruzione del clan Argento. Grazie alle informazioni ricevute da Mariano Tregara, infatti, il pool di Nicotera proseguirà le indagini, preparandosi all'arresto di Lello Valsano. Franco si troverà in difficoltà a causa dell'insistenza di Nunzio nel volere avere al più presto i documenti falsi necessari per fuggire con Chiara. Boschi si sforzerà di accontentare il giovane, finendo per scontrarsi inaspettatamente con qualcuno. Nel frattempo, Nunzio e Chiara annunceranno a tutti di essere in partenza per un viaggio di piacere, quando invece meditano di non tornare più.

Più tardi, Nunzio si recherà al Vulcano per salutare tutti i suoi amici. Katia intuirà il vero motivo del viaggio e tenterà in tutti i modi di impedire al figlio di partire, arrivando a chiedere a Chiara di non coinvolgerlo nei suoi problemi.

Riccardo chiede a Rossella di convivere

Lara rientrerà a Napoli molto avvilita, riflettendo su come proseguire la sua vendetta nei confronti di Marina e Roberto.

Quest'ultimo deciderà di viversi a pieno la sua relazione con Marina, ignorando tutti quelli che sono contro di loro. Ornella scoprirà che Raffaele ed Elvira sono stati ultimamente molto vicini, temendo che fra i due possa esserci stato altro oltre l'amicizia. Più tardi, la dottoressa rimarrà molto delusa nello scoprire che il marito ha preferito confidare i suoi problemi prima ad Elvira che a lei.

La notizia creerà un solco nella coppia, facendoli allontanare ancora di più. Riccardo chiederà a Rossella di andare a convivere, ma la giovane non reagirà come il medico si aspettava. Mariella, sul punto di convincersi che Angela e Serena non la stiano odiando, sarà coinvolta in un nuovo fraintendimento che la porterà a ricredersi. Non chiarendo immediatamente, il disguido fra Mariella e Serena crescerà così tanto da portare le due donne a scontrarsi.

Lara si preparerà a scoprire i risultati degli esami scolastici a cui ha partecipato per ottenere il diploma di maturità. A pochi giorni dalle vacanze, la gelosia di Manuela nei confronti di Susanna crescerà a dismisura. Nel frattempo, Micaela inizierà a fare dei progetti.