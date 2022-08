Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio di lunedì 8 agosto ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera partenopea. A tal proposito, Franco, Angela e Bianca saranno in partenza per le vacanze, mentre Nunzio tenterà in ogni modo di rintracciare Chiara. A casa Giordano, invece, Viola proverà a riportare la pace fra Raffaele e Ornella, ma fra il portiere e la dottoressa Bruni continueranno ad esserci tensioni.

Un posto al sole, anticipazioni 8 agosto: Franco, Angela e Bianca devono andare in vacanza

Negli ultimi tempi la famiglia Boschi non ha passato un bel periodo. Le vicende sentimentali di Nunzio, deciso a scappare all’estero con Chiara, avevano preoccupato molto Franco e Angela. Nell’episodio di Un posto al sole, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata dell'8 agosto, Bianca e i suoi genitori decideranno di andare in vacanza. Nella puntata, infatti, la famiglia Boschi sarà in partenza. Le anticipazioni, al momento, non rivelano ulteriori informazioni sulla meta scelta dagli inquilini della terrazza di Palazzo Palladini. Pertanto, attualmente, è soltanto possibile fare ipotesi sulla località scelta da Franco e Angela per la villeggiatura e potrebbe trattarsi di Maratea, dove è stato recentemente Niko, oppure la Sicilia, dove la giovane Poggi ha lavorato per un periodo.

Un posto al sole, trama 8 agosto: Nunzio tenta di rintracciare Chiara

Nel frattempo, mentre suo padre sarà in procinto di andare in vacanza, Nunzio continuerà a non darsi pace per la fine della sua storia d’amore con Chiara. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, infatti, Cammarota aveva deciso di lasciare l’Italia con la sua fidanzata, per scappare all’estero con una nuova identità e non fare arrestare Petrone.

Purtroppo, però, i sensi di colpa e le parole di Katia avevano fatto sorgere dei dubbi in Chiara che, alla fine, ha deciso di scappare da sola, cambiando destinazione in aeroporto. Nell’episodio che andrà in onda in televisione l’8 agosto, Nunzio farà di tutto per mettersi sulle tracce della sua ex ed escogiterà un piano per trovarla.

Attualmente non è chiaro come deciderà di muoversi Cammarota e se metterà al corrente Franco delle sue intenzioni.

Un posto al sole, puntata 8 agosto: Viola prova a fare riappacificare Ornella e Raffaele

A casa Giordano, invece, continuerà la crisi fra Ornella e Raffaele. La dottoressa Bruni infatti, nelle recenti puntate di Un posto al sole, non è riuscita ad accettare l’amicizia fra suo marito ed Elvira. Inoltre la moglie del portiere non aveva gradito le confidenze fatte dal suo consorte alla mamma di Samuel. Viola, vedendo la maretta fra sua madre e Raffaele, tenterà di fare qualcosa per aiutare la coppia. Nonostante gli sforzi della professoressa Bruni, le tensioni fra i coniugi Giordano aumenteranno.

Nel frattempo Mariella avrà un’iniziativa, che non sortirà gli effetti sperati su Guido. Le anticipazioni della soap partenopea, però, non rivelano cosa vorrà fare Altieri e se avrà a che fare con qualche idea per aiutare sua nipote Speranza.