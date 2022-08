Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, ci saranno importanti novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Viola farà di tutto per tentare di salvare il matrimonio di Raffaele e Ornella Bruni, ma le tensioni fra i coniugi Giordano aumenteranno. Nunzio, invece, cercherà di trovare Chiara, mentre Bianca, Franco e Angela decideranno di staccare la spina e saranno in partenza per le vacanze.

Un posto al sole, trame al 12 agosto: Viola tenta di fare da paciere fra Raffaele e Ornella

Nei recenti episodi di Un posto al sole, la tensione a casa Giordano è arrivata alle stelle. Le vicende di Raffaele, minacciato dai camorristi, hanno creato maretta in famiglia, generando problemi sia nel rapporto fra la professoressa Bruni ed Eugenio, sia fra il portiere e la mamma di Viola. Nelle puntate che andranno in onda in televisione dall’8 al 12 agosto, la situazione non migliorerà. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Viola tenterà di salvare la relazione fra Raffaele e Ornella, intromettendosi nelle questioni coniugali di sua madre ma, nonostante i tentativi della giovane Bruni, le cose non miglioreranno.

Anzi, le indiscrezioni sui prossimi episodi rivelano che le tensioni aumenteranno.

Un posto al sole, puntate al 12 agosto: Nunzio escogita un piano per rintracciare Chiara

Nel frattempo, Nunzio continuerà a pensare a Chiara. La coppia, infatti, recentemente aveva sognato di rifarsi una vita all’estero, scegliendo le Seychelles come destinazione per andare a vivere sotto falsa identità.

A tal proposito, i due innamorati avevano scelto di allontanarsi dall’Italia, per non fare arrestare la giovane Petrone. Purtroppo, però, Chiara era rimasta colpita dalle parole di Katia, che le aveva chiesto di non fare commettere una sciocchezza al suo fidanzato. Pertanto, all’ultimo momento, Petrone aveva deciso di non partire più per le Seychelles e non aveva informato il compagno di avere cambiato il biglietto aereo.

Nonostante la decisione della sua fidanzata, Nunzio deciderà di cercare Chiara. Negli episodi che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 12 agosto, Cammarota escogiterà un piano per rintracciare Petrone. Attualmente, però, non è chiaro se il cuoco di Caffè Vulcano chiederà aiuto a suo padre per ritrovare la ragazza o se preferirà agire da solo, senza rivolgersi a Franco Boschi.

Un posto al sole, episodi al 12 agosto: Bianca, Franco e Angela sono in partenza per le vacanze

Archiviate le tensioni familiari per le vicende di Nunzio, i coniugi Boschi e la loro bambina decideranno di andare in vacanza. Nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 12 agosto, Bianca, Franco e Angela saranno in partenza per concedersi qualche giorno di relax fuori Napoli.

Al momento, però, non è chiaro se la famiglia si recherà a Maratea, dove recentemente è andato Niko, oppure se decideranno di andare in qualche altra destinazione italiana o estera. Nel frattempo, Mariella deciderà di fare qualcosa, al momento non ancora rivelato dalle anticipazioni di Un posto al sole, che dovrebbe sortire qualche effetto in Guido. Purtroppo, però, l’azione che compirà Altieri non avrà reazioni da parte del vigile Del Bue.