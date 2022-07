Lara si conferma sempre più il villain principale di questa stagione di Un posto al sole. La donna, dopo essersi sbarazzata di Silvana, si è convinta di poter portare avanti il suo piano senza intoppi, ma adesso si è trovata dinanzi un ostacolo ben più arduo, che risponde al nome di Marina Giordano.

Nelle prossime puntate l'imprenditrice e Roberto rientreranno a Napoli come coppia, ignari del fatto che Lara li abbia visti insieme e che adesso sia pronta a prendersi la sua vendetta. Ma fin dove potrebbe spingersi l'ex socia di Menkov? A seguire verranno analizzati i possibili scenari futuri.

Lara rappresenta un pericolo reale

Lara, per quanto odiatissima, risulta uno dei personaggi più complessi e meglio scritti di questa stagione di Un posto al sole, e in questo va dato sicuramente merito a Chiara Conti che è stata in grado di darle un'anima.

Lara è indubbiamente una donna fragile in cerca di conferme e affetto, ma in lei sono però riscontrabili alcuni tratti tipici del sociopatico. La donna infatti ama mentire e manipolare inoltre, per quanto cerchi di mostrarsi equilibrata, si nota una quasi totale assenza di empatia. Risulta sicuramente interessante il rapporto che ha sviluppato con Filippo e Serena, ai cui occhi si sforza di apparire molto vulnerabile. Attenzione però, perché il suo desiderio di affetto è reale, il problema è che non si pone limiti etici e morali pur di raggiungere i suoi scopi.

La donna ha mostrato sinora un'estrema lucidità mentale nel portare avanti i suoi piani ma, di contro, in lei sembrano assenti sentimenti come il rimorso e la vergogna. Martinelli non si è fatta problemi a far licenziare Silvana, ma fin dove potrebbe spingersi per raggiungere i suoi scopi?

Un posto al sole: Il problema Marina

Marina (Nina Soldano) non è Silvana, l'imprenditrice Giordano è una donna scaltra ed è in grado di tenere testa a Lara, senza sforzi. Quest'ultima sa bene che non si sbarazzerà di lei con un banale trucchetto, come un anello infilato in borsa.

Per quanto si impegni, Lara non riuscirà mai a rendere Marina invisa a Roberto, quindi come risolvere questo problema?

L'ex socia di Menkov, resasi conto di non poter cancellare l'imprenditrice dalla testa di Ferri, potrebbe pensare di uccidere la sua rivale.

Un posto al sole: un epilogo drammatico

Nella mente di Lara un piano simile potrebbe essere l'unico possibile per risolvere definitivamente i suoi problemi. Ovviamente la donna potrebbe aver bisogno di una complice e tutto dovrebbe apparire come un incidente ma, eliminata Marina, la donna punirebbe anche Roberto e allo stesso tempo lo avrebbe tutto per sé. Considerato che Lara sta cercando di comprare un neonato, nulla sembra eccessivo per lei e tale piano appare molto verosimile.

Ovviamente risulta impossibile pensare che possa riuscirci, ma è interessante capire come si svilupperà questa storia. Va ricordato che a breve Lara sparirà, causa impegni pregressi dell'attrice, salvo tornare dopo qualche mese e questo dovrebbe darle la possibilità di rientrare con una bimba.