Mariano Tregara è morto o almeno questo è quello che è stato annunciato agli spettatori di Un posto al sole, attraverso uno scarno comunicato alla radio che stava ascoltando Raffaele.

Per quanto l'uomo sia arrivato in ospedale in condizioni disperate, ci sono alcuni dettagli che lasciano credere che la sua morte sia stata solo inscenata per permettergli di continuare a collaborare con la giustizia, sotto la protezione delle forze dell'ordine. La teoria, per quanto ardita, sembra trovare conferma da numerosi indizi disseminati nel corso della puntata.

Un posto al sole: Tregara portato in ospedale in condizioni disperate

La puntata di giovedì 14 luglio è iniziata esattamente dal punto in cui era stata interrotta quella precedente. Mariano (Lello Giulivo) è steso a terra in una pozza di sangue, mentre un drappello di carcerati lo osserva compiaciuto. L'uomo viene soccorso da un secondino, ma le sue condizioni sembrano disperate e poco dopo perde conoscenza.

Dopo questa sequenza c'è un cambio di scena e l'uomo viene portato d'urgenza in ospedale. Ornella riferisce a Eugenio che l'ex boss è in gravi condizioni, dopo aver perso molto sangue a cause di svariate profonde ferite all'addome. Adesso però dovrà essere operato e solo dopo se ne saprà di più.

Il mistero sulle condizioni del boss

Successivamente Eugenio può finalmente parlare con il chirurgo che ha operato Mariano e qui c'è la prima sequenza sospetta. Non viene infatti mostrato il colloquio tra il medico e il magistrato, ma c'è un cambio di scena che lascia lo spettatore col dubbio sulle condizioni dell'ex boss. Risulta alquanto sospetto che una scena così importante e dall'alto potenziale drammatico venga interrotta in questo modo, ma non è tutto.

In seguito viene annunciata la morte di Tregara, ma senza mostrare nulla di quanto accaduto. La notizia viene rivelata allo spettatore attraverso un comunicato che si può ascoltare dalla radio di Raffaele. Queste le parole dello speaker: "Tregara non ce l'ha fatta, fonti ufficiali riferiscono che è deceduto questa mattina all'alba senza aver ripreso conoscenza".

Difficile accettare che un personaggio carismatico come Tregara venga fatto morire off screen, senza il minimo pathos, dopo una così ampia costruzione del suo personaggio.

Le teorie sulla morte di Mariano

Considerata la situazione, risulta possibile che Tregara sia effettivamente morto tuttavia, a differenza di quanto annunciato, potrebbe avere avuto il tempo di parlare con Nicotera per rivelargli importanti dettagli in grado di fargli catturare Lello e i suoi uomini. C'è anche chi va oltre però e ipotizza che l'uomo sia ancora vivo.

La sensazione è che Tregara possa effettivamente morire, ma non prima che venga ultimato il suo processo di redenzione. L'ex boss merita un degno epilogo e magari anche un incontro con Clara. La donna infatti sembrava più propensa al perdono e tale finale potrebbe rappresentare la giusta chiusura al percorso di un personaggio indubbiamente negativo, ma di grande spessore.