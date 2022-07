Si prospetta un'altra settimana avventurosa per i personaggi di Un posto al sole che saranno investiti da una serie di vicende e intrecci. Nelle puntate in onda su Rai 3 fino al 28 luglio i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena inaspettato: la fuga di Chiara e Nunzio. La coppia finirà con il separarsi e Franco avrà dei rimorsi per l'evolversi della situazione. Problemi coniugali tra Ornella e Raffaele ma anche tra Speranza e Samuel ci saranno crepe sentimentali. Tutto avrà inizio durante una giornata al caseificio di Espedito. in tale circostanza Samuel non supporterà la sua ragazza, facendola infuriare.

Spazio anche alle gemelle di Palazzo Palladini con Manuela costretta a fingere di essere sua sorella per non ferire il piccolo Jimmy. Intanto venerdì 29 luglio è prevista la messa in onda di una puntata speciale.

Anticipazioni settimanali di Un posto al sole, Manuela legge dei messaggi di Micaela

Dopo giorni e giorni di preparazione, Nunzio e Chiara si accingeranno a mettere in atto la loro fuga all'estero. Franco, Angela e Katia saranno a dir poco preoccupati per i due ragazzi, ma ci sarà un cambio inatteso di programma.

Manuela si ritroverà leggere dei messaggi all'interno del cellulare di sua sorella Micaela e si interrogherà sulle sue intenzioni. Intanto Guido Del Bue cercherà di dissuadere sia Speranza che sua moglie Mariella dal voler sistemare i rapporti fra Espedito e Samuel, i quali non sembrano voler andare d'accordo.

Sarà così organizzata una giornata nel caseificio di famiglia, al termine del quale rispunteranno quei vecchi pregiudizi che Espedito cova verso sua figlia. Speranza cercherà supporto da parte di Samuel, ma non lo troverà e finirà per arrabbiarsi moltissimo.

Spoiler Upas al 28 luglio 2022, Nunzio tenta di mettersi in contatto con Chiara

Tra Ornella e suo marito la situazione sarà peggiore che mai, visto che le crepe si faranno via via più evidenti all'interno del loro matrimonio. Nonostante tutto, Raffaele cercherà di rimettere le cose a posto e stemperare la tensione, ma Ornella si sentirà sempre più incerta.

Le trame settimanali di Un posto al sole svelano che la fuga all'estero non andrà come previsto dato che Chiara lascerà Nunzio a Napoli e partirà in solitaria. Franco si sentirà molto in colpa nei confronti di suo figlio dato che ha visto Chiara all'aeroporto e non gliel'ha riferito. E mentre tutti i progetti di vita che Nunzio aveva in serbo con l'amata verranno cancellati, il ragazzo non avrà alcuna intenzione di arrendersi e farà di tutto per mettersi in contatto con lei.

Manuela fingerà di essere la sua gemella

Micaela sarà in procinto di partire con un fotografo olandese che ha conosciuto soltanto di recente e Manuela cercherà di dissuaderla. Sarà così che per non far soffrire Jimmy, Manuela fingerà di essere la sua gemella e si recherà con lui, Filippo, Serena e gli altri bambini in vacanza.

Mentre Lara porterà avanti i suoi loschi intrecci al fine di tenere stretto a sé Roberto, Marina verrà messa in guardia da Fabrizio circa il suo rapporto con Ferri. Le parole di Mariella spingeranno Speranza a cercare di fare pace con Samuel, ma quest'ultimo assumerà un atteggiamento poco convincente.

Un posto al sole puntata speciale per il traguardo dei 6000 episodi

Venerdì 29 luglio Un posto al sole taglierà il traguardo dei 6 mila episodi trasmessi dal lontano 1996. Per celebrare questa occasione venerdì alle ore 20:25 andrà in onda una puntata speciale in cui un personaggio a 4 zampe darà voce ai suoi pensieri e narrerà i momenti di maggiore spicco vissuti all'interno dell'iconico Palazzo Palladini.