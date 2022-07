Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, rivelano che la crisi coniugale tra Raffaele e Ornella andrà peggiorando sempre di più, nonostante gli sforzi dell'uomo di appianare le loro divergenze.

Manuela proverà a dissuadere Micaela dall'idea di partire con un fotografo olandese appena conosciuto. Dopo aver fallito, la ragazza deciderà di impersonare la sua gemella per non deludere Jimmy.

Fabrizio avrà modo di rivedere Marina, nel frattempo Lara continuerà a tramare per tenere Roberto Ferri legato a sé.

Chiara deciderà di partire da sola, lasciando Nunzio con la sua disperazione. Nel frattempo Franco non si darà pace per non aver rivelato al figlio di aver visto la ragazza all'aeroporto.

Samuel, per ingraziarsi Espedito, non prenderà le parti di Speranza durante uno scontro verbale tra lei e suo padre.

In occasione della puntata speciale numero 6000, Giulia avrà un incontro/scontro con una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini.

Lunedì 25 luglio: Nunzio e Katia pronti a partire

Katia (Stefania De Francesco), Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) saranno in ansia per l'imminente partenza di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi). Nel frattempo i due ragazzi sembreranno determinati a lasciare l'Italia per intraprendere una nuova vita, tuttavia le cose potrebbero andare in un modo totalmente differente.

Dopo avere letto alcuni messaggi preoccupanti sullo smartphone di Micaela (Gina Amarante), Manuela le chiederà che intenzioni abbia. La ragazza sarà molto in ansia all'idea che la sua gemella possa deludere nuovamente il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Nonostante i tentativi di Guido (Germano Bellavia) di dissuaderle, Mariella (Antonella Prisco) e Speranza (Maria Sole Di Maio) si intrometteranno nei rapporti tra tra Espedito (Antonio Conte) e Samuel, con l'intento di far entrare in sintonia i due uomini.

Martedì 26 luglio: Raffaele e Ornella in crisi

Chiara partirà da sola, mandando all'aria i sogni di Nunzio di una nuova vita assieme alla ragazza. Nel frattempo, Franco dovrà fare i conti con un forte senso di colpa.

Raffaele (Patrizio Rispo) proverà a stemperare la tensione tra lui e Ornella (Marina Giulia Cavalli). Nonostante i lodevoli tentativi del portiere di Palazzo Palladini, sua moglie però si sentirà sempre più incerta in merito al loro matrimonio.

Una giornata, trascorsa al caseificio della famiglia Altieri, potrebbe essere l'occasione per calmare gli animi ma purtroppo gli eventi prenderanno una piega diversa e Speranza finirà per litigare con suo padre.

Mercoledì 27 luglio: Manuela litiga con Micaela

Manuela proverà invano a convincere Micaela a rinunciare alla vacanza con il fotografo olandese appena conosciuto. La ragazza farà di tutto per evitare al piccolo Jimmy l'ennesima delusione ma, dinanzi al menefreghismo della sua gemella, penserà ad un piano alternativo molto azzardato.

Nunzio, non riuscirà ad accettare il fatto che la sua ragazza sia partita senza di lui e proverà a contattare la ragazza. Nel frattempo, Franco verrà assalito dai sensi di colpa per non aver detto al figlio di aver visto Chiara in aeroporto.

Speranza si infurierà con Samuel reo, a suo avviso, di non averla difesa con suo padre durante il pranzo al caseificio.

Giovedì 28 luglio: torna Fabrizio

L'incontro tra Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano) destabilizzerà la donna in merito al suo rapporto con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nel frattempo Lara (Chiara Conti) porterà avanti il suo complesso piano per tenere Roberto sempre più legato a sé.

Manuela, pur di non deludere il piccolo Jimmy, deciderà di impersonare Micaela e partire per le vacanze assieme a Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e i bambini.

Speranza, seguendo il consiglio di zia Mariella, chiederà scusa a Samuel tuttavia continuerà a non essere del tutto convinta dall'atteggiamento del ragazzo.

Venerdì 29 luglio, puntata speciale 6000: Bricca superstar

In occasione della puntata numero 6000 della storia di Upas, andrà in onda un episodio speciale che vedrà protagonista la piccola Bricca. La tenera cagnolina darà voce ai suoi pensieri esprimendo un giudizio su tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e analizzando, a suo modo, le varie storyline. Alla fine questo porterà a un incontro/scontro tra la sua padrona Giulia (Marina Tagliaferri) e una vecchia conoscenza del palazzo.