Imperdibili le anticipazioni di Un posto al sole della settimana 4-8 luglio 2022 in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa e in replica su RaiPlay. Che cosa succede nelle nuove puntate?

Raffaele si trova in un vicolo cieco dopo che Viola lo coglie in flagrante con le amni sul computer di Eugenio. Ora non può più mentire alla sua famiglia. Arriva dunque il momento del confronto anche con Nicotera, che avrà delle conseguenze inaspettate.

Intanto, Lara continua a portare avanti le sue bugie, tenendo nascosto a Roberto di aver perso il bambino.

Qualcuno, però, ha capito tutto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022

Chiara è decisa a non finire in carcere e così ha proposto a Nunzio di lasciare l'Italia, sperando in un futuro lontano dai guai.

Nunzio si è quindi confidato con Rossella, che ha tentato inutilmente di dissuaderlo da questo folle piano. La polizia li intercetterebbe in poco tempo, con le inevitabili conseguenze del caso.

Dopo aver riflettuto a lungo, Nunzio prende una decisione inaspettata e chiede a Franco dei documenti falsi, pronto a fuggire con Chiara e far perdere le loro tracce.

Boschi, spiazzato, accetta di aiutare il figlio pur di non farlo finire in guai più seri. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Nunzio cambia identità e scappa con Chiara?

Dalle premesse, sembrerebbe proprio che l'idea sia questa.

Viola scopre il segreto di Raffaele

Nelle nuove puntate settimanali di Un posto al sole dal 4 all'8 luglio, Raf prova di nuovo ad accedere al portatile di Nicotera, ma questa volta viene colto sul fatto da Viola, che rimane senza fiato.

Raffaele è ormai in un vicolo cieco ed è costretto a raccontare tutta la verità a Viola che, del tutto inaspettatamente, lo copre.

Arriva però il fatidico momento del faccia a faccia tra Raffaele ed Eugenio, un confronto che avrà delle conseguenze molto importanti anche per quanto riguarda Viola.

Lara si vendica nelle nuove puntate di Un posto al sole

La povera Martinelli ha perso il bambino ma sta facendo di tutto per nascondere l'amara verità a Roberto, decisa a non perdere ciò che ha conquistato con tanta fatica.

Diventa però sempre più difficile mantenere la calma e qualcuno a casa di Ferri ha capito che Lara si sta comportando in maniera abbastanza sospetta. Si tratta di Silvana, la domestica di Roberto.

Terrorizzata dalla possibilità di essere cacciata da casa, nei nuovi episodi di Un posto al sole Lara si vendica di Silvana, facendo in modo che Roberto si infuri con lei e la licenzi. In questo modo, il suo segreto sarà al sicuro.

