Tensione alle stelle per Lara in Un posto al sole: le ultime anticipazioni raccontano che dovrà escogitare un piano per non far scoprire a Roberto che ha perso il bambino. La sua cattiveria non ha limiti e la vittima sarà la povera Silvana, che inizierà a fare troppe domande.

Da qui una struggente trama che si dipanerà nelle prossime puntate in onda a luglio, con Roberto all'oscuro delle macchinazioni di Lara e distrutto dalla partenza di Marina, la donna che ama e che non può avere.

Un Posto al sole anticipazioni: Lara ha perso il bambino

Negli episodi di Un Posto al sole Lara nasconde notizie sul suo bambino.

La povera Martinelli ha visto sul lenzuolo una copiosa macchia di sangue ed è corsa in ospedale con una tremenda angoscia nel cuore. Sapeva benissimo che cosa le stava accadendo, ma aveva ancora una piccola speranza.

Uscita traballante dall'ospedale, ha nascosto a Roberto la verità. Lara ha perso il bambino ma è decisa a non rivelare nulla a Roberto.

Se Ferri venisse a sapere che non c'è più alcuna gravidanza, di certo non perderebbe tempo a cacciare Lara di casa, non avendo più alcun motivo per aiutarla. Una possibilità che per Martinelli non può nemmeno essere presa in considerazione, vista la fatica che ha fatto per ottenere ciò che tanto voleva.

Anticipazioni Un Posto al sole: le bugie di Lara

Roberto ama Marina e lo ha fatto presente sia a Lara che alla diretta interessata. La bella Giordano, però, non ha potuto cedere alla passione, visto che è al corrente della delicata situazione tra Ferri e l'odiata ospite. Ma cosa succederà ora che il bambino purtroppo non c'è più?

Stando agli spoiler delle nuove puntate, Lara farà di tutto per nascondere a Roberto la verità. Peccato che Silvana, la fedele cameriera di Ferri, capisca che qualcosa non va, visto lo strano comportamento della misteriosa Martinelli. La domestica le farà domande sempre più compromettenti, tanto da mandarla nel panico.

A quel punto, Lara escogiterà un crudele piano per mettere fuori gioco Silvana, rea di aver messo il naso nei suoi affari con la possibilità che Roberto venga a sapere la verità sulla gravidanza.

Non si esclude quindi che faccia in modo che la cameriera venga licenziata da Ferri.

Roberto scopre la verità su Lara in Un Posto al sole?

Ma le anticipazioni di Un Posto al sole vedono Lara uscire di scena, almeno per un po'. Roberto potrebbe scoprire che Silvana ha agito in buona fede e venire a conoscenza della verità sulla gravidanza della sua sgradita ospite. Se così fosse, non esiterebbe a mandarla via dal suo appartamento.

Lara si troverebbe sola e senza più Roberto al suo fianco e così potrebbe decidere di voltare pagina prendendosi un po' di tempo per sé lontana da Napoli.