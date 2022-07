L'appuntamento con Una vita volge ormai al termine e, le anticipazioni delle ultime puntate di sempre, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla morte di Aurelio che, in realtà, non sarà reale e ben presto darà il via a nuove sorprese del tutto inaspettate.

Spazio anche all'arrivo in quartiere di un nuovo volto: trattasi della giovane Gabriela, figlia segreta di Genoveva.

L'arrivo di Gabriela: anticipazioni Una vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una vita rivelano che la soap opera sarà in pausa dal 1° agosto 2022.

In questo modo, infatti, si eviterà la messa in onda di episodi "clou" in un periodo in cui non c'è tanta affluenza davanti alla televisione.

L'appuntamento con la soap opera spagnola di Canale 5 tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 22 agosto, come sempre nella fascia del primo pomeriggio dalle 14:10 alle 14:45 con le ultime puntate che daranno il via alla conclusione di sempre della soap.

Cosa succederà in questi ultimi capitoli della soap opera? Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in quartiere di Gabriela, la figlia segreta della perfida dark lady di Acacias 38, la quale fino a questo momento non ha mai confessato a nessuno di essere già diventata mamma in passato.

Genoveva ritrova sua figlia ad Acacias: spoiler Una vita finale di sempre

Gabriela, infatti, è cresciuta insieme ad una zia della mamma, lontana da Acacias e, solo adesso che è diventata adulta, ha deciso di riallacciare il rapporto con Genoveva.

Di conseguenza, Genoveva si ritroverà ad avere a che fare con sua figlia che, all'apparenza, sembrerà avere un atteggiamento benevolo nei confronti della donna.

Gabriela, infatti, dimostrerà di essere disposta a recuperare il tempo perso con sua mamma e quindi provare a costruire un vero e proprio rapporto "mamma-figlia", ma in realtà nasconde degli obiettivi ben più loschi, dato che il suo scopo sarà quello di mettere le mani sull'ingente patrimonio della donna.

La finta morte di Aurelio: anticipazioni Una vita ultime puntate

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la notizia della morte di Aurelio, che permetterà di tirare un sospiro di sollievo a diversi abitanti del quartiere.

Tra questi David, Valeria e Rodrigo ma anche la stessa Genoveva che riuscirà finalmente a liberarsi del marito. Eppure, quella di Aurelio sarà solo una finta morte.

L'uomo, infatti, riuscirà a salvarsi e dopo aver fatto perdere le sue tracce, mediterà in silenzio la sua vendetta e sarà pronto a tornare nuovamente ad Acacias nel finale di sempre della soap opera.