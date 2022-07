La telenovela iberica Una vita, continua a riservare parecchie sorprese al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler delle puntate che occuperanno il piccolo schermo dal 24 al 30 luglio 2022, raccontano che David e Valeria saranno decisi ad andarsene via da Acacias 38 per evitare altre vendette di Aurelio Quesada. Lolita Casado invece cadrà in preda allo sconforto totale, quando il figlio Moncho lascerà ancora una volta il paese.

Anticipazioni Una vita, al 30 luglio: Moncho deluso dal nonno Ramon

Negli episodi di Una vita verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 a sabato 30 luglio, Fabiana convincerà Ramon a fare una merenda con lei, Servante, Lolita e Moncho: quest’ultimo rimarrà deluso quando suo nonno non si presenterà all’appuntamento.

Lolita non perderà tempo per litigare con il suocero, invitandolo a essere più presente con il nipote. Ramon non saprà come confortare la nuora, quando sarà disperata per la partenza del figlio. Palacios intanto dirà a Fidel di voler collaborare con lui, in un nuovo piano contro gli anarchici.

A seguito della scomparsa dell’amministratore della tenuta di Rosina e Hortensia con i soldi della famiglia, Liberto proporrà la vendita dell’appartamento a Manas: ad aiutare quest’ultimo ci penserà Pascual. Liberto farà tirare un sospiro di sollievo alla moglie e alla cognata, quando comunicherà a entrambe di aver saldato i loro debiti, senza però svelare lo zampino di Pascual.

Alodia e Ignacio tornano ad Acacias 38, David e Valeria vogliono scappare

Nel contempo Alodia e Ignacio dopo essere tornati ad Acacias 38, rimetteranno piede nell’abitazione dei Dominguez. Successivamente Valeria caccerà via di casa David, accusandolo di averla manipolata. Servante invece chiederà a Jacinto di diventare suo socio, dopo aver manifestato l’intenzione di lanciarsi nel commercio delle arance.

Genoveva dopo la promessa di Marcelo di esserle fedele troverà un’informazione sul nascondiglio di Rodrigo Lluch, nelle lettere mai arrivate a destinazione a causa di Aurelio: la dark lady potrà contare sulla collaborazione di Valeria. A questo punto Salmeron affiderà una missione all’estero all’investigatore Cuevas: Marcelo non perderà tempo per avvisare Quesada.

A proposito di quest’ultimo uno dei suoi uomini aggredirà David, che per fortuna sfuggirà alla morte per merito dell’intervento di Jacinto. Genoveva non appena saprà ciò che è accaduto a David punterà il dito contro il marito, per aver rovinato i suoi piani. In seguito quest’ultimo e Valeria decideranno di scappare dal quartiere.

Guillermo e Azucena ai ferri corti, una telefonata di Dori desta sospetti in Felipe

Intanto Guillermo avrà un litigio con Azucena, dopo averle chiesto delle spiegazioni: la situazione prenderà una brutta piega, quando Quest’ultima, parecchio arrabbiata, accetterà di fare la conoscenza di un nuovo pretendente. Intanto Luis dopo aver cercato di convincere Inma a vendere la minaccerà, facendo i conti con l'ira di Pascual.

Felipe, mentre sarà sulla strada della guarigione, vedrà Dori avere una conversazione telefonica sospetta. Quest’ultima, dopo aver assicurato l’avvocato di aver parlato con Marina, farà una chiacchierata con Genoveva sotto lo sguardo del suo paziente: l’infermiera tranquillizzerà nuovamente Alvarez Hermoso, quando le chiederà delucidazioni.