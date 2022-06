Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 a sabato 2 luglio, Genoveva presserà Aurelio per avere informazioni su Rodrigo. Quesada però minaccerà la moglie di non importunarlo più, altrimenti farà in modo di liberarsi di lei. Inoltre Ramon e Liberto faranno pace, mentre Pascual si mostrerà scontroso con tutti e ribadirà al figlio di dedicarsi solo agli studi.

Marcelo si infuria con Luzdivina

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno in onda dal 27 giugno al 2 luglio, Ignacio non sarà più contento del lavoro svolto da Adoracion e si farà dare il suo diploma. L'uomo noterà immediatamente che c'è qualche irregolarità. Marina sarà pressata da Lolita e non vorrà più dire menzogne per difendere Adoracion. Intanto Aurelio apprenderà delle importanti notizie dal cappellano dal carcere sul conto di Natalia. Inoltre Ramon rifletterà se accettare o meno una collaborazione come editorialista, che gli è stata avanzata da parte del direttore di un giornale.

Nel frattempo Marcelo andrà su tutte le furie, dopo che Luzdivina gli rivelerà di avere cercato tra i suoi effetti personali e che ha trovato un ritratto simile a lei.

In tutto questo Inma non prenderà in considerazione la proposta di acquisto del locale pervenutale da parte di Luis.

Pascual invita il figlio a pensare solo allo studio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 luglio, Genoveva comprenderà la verità su David e Valeria e minaccerà l'uomo, invitandolo ad essere suo alleato, ma rifiuterà.

Intanto Salmeron persuaderà Quesada a farla partecipare ai suoi affari, ma ogni suo tentativo di sedurre l'uomo non andrà a buon fine. Inoltre Fidel dirà a Lolita che è una personalità importante del mondo della polizia, ma che al momento Ramon non dovrà sapere niente.

Nel frattempo farà la sua comparsa Pascual, il figlio di Inma, che si rivelerà essere particolarmente litigioso con tutti.

In tutto questo tra Guillermo ed Azucena si creerà un feeling speciale, ma Pascual inviterà il figlio a pensare prima di ogni cosa allo studio. Tra le altre cose, Ignacio si mostrerà premuroso nei riguardi di Alodia, mentre Genoveva presserà ripetutamente Aurelio affinché le dica chi è Rodrigo Lluch. Quesada però sarà stanco del suo atteggiamento e le intimerà di smetterla.

Valeria ha paura di non vedere più suo marito

In base agli spoiler della prossima settimana, Rosina e Hortensia vedranno Pascual e saranno molto affascinate dalla sua bellezza, ma non ameranno il suo comportamento scontroso. Intanto Ignacio farà visita a Felipe e lo vedrà in buone condizioni. L'uomo verrà a conoscenza che Dori si sta prendendo cura di lui e chiederà all'infermiera di seguire i suoi suggerimenti. Infine Ramon e Liberto si riappacificheranno, mentre Valeria avrà paura di non vedere più suo marito e David cercherà di starle vicino.