Durante il mese di agosto sono previsti degli importanti cambiamenti per quanto riguarda la programmazione della soap opera Una Vita. Stando, infatti, a quanto stabilito dai vertici Mediaset, i telespettatori dovranno fare a meno delle vicende intricate di Genoveva, Aurelio, David, Valeria e di tutti gli altri personaggi principali della soap iberica.

Modifiche nella messa in onda di Una Vita

Da lunedì 1° agosto fino venerdì 19, le puntate di Una vita subiranno un arresto temporaneo per una pausa estiva. I vertici Mediaset hanno deciso di ritardare la messa in onda delle ultime avvincenti puntate della soap.

In questo modo, i telespettatori dovranno attendere ancora un po' prima di scoprire come si concluderanno le avvincenti e intricate vicende degli abitanti di Acacias 38.

Normalmente Una Vita viene trasmessa dal lunedì alla domenica a partire dalle 14:10 circa, su Canale 5. Dal 1° fino al 19 agosto, invece, non ci sarà alcun episodio. Successivamente, però, gli appuntamenti del sabato e della domenica saranno ufficialmente cancellati. Riprenderanno, come di consueto, soltanto quelli che vanno dal lunedì al venerdì.

Cosa andrà in onda al posto di Una Vita

Cosa sostituirà, invece, la messa in onda di Una Vita? Per non lasciare scoperta una fascia oraria così importante, i palinsesti Mediaset hanno deciso di optare per un doppio appuntamento con un'altra soap molto seguita: Beautiful.

Pertanto, la serie americana occuperà l'intero spazio pomeridiano, andando in onda dalle ore 13:40 alle 14:40. Invece, a partire dal 22 agosto, ritornerà alla sua programmazione ufficiale, ossia dalle ore 13:40 alle 14:10 circa.

Ad agosto restano invece confermati gli appuntamenti con le due nuove soap che hanno fatto il loro debutto su Canale 5: Terra Amara e Un Altro Domani.

Resoconto degli ultimi episodi di Una Vita

In vista del gran finale di Una Vita, la soap avrà dei colpi di scena. In particolare Genoveva ha scoperto di essere incinta e ha cercato, in tutti i modi, di trovare un rimedio per abortire. Nel frattempo, però, ha deciso di ficcare il naso negli affari di suo marito Aurelio, mettendogli il bastone fra le ruote.

In particolare, ha chiesto delle informazioni importanti a Valeria per poter rintracciare Rodrigo, il quale si è nascosto per tutto questo tempo. Poiché il signor Quesada non è affatto contento delle informazioni ottenute da sua moglie e della sua collaborazione con David, decide di assumere un sicario per organizzare un'imboscata e far aggredire il giovane.