Diverse novità accadranno a Una vita nel corso delle nuove puntate previste prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera già trasmessa in Spagna svelano che Rodrigo Lluch prenderà un'inaspettata scelta sul futuro del suo matrimonio con Valeria Cardenas dopo aver appreso che ama David Exposito.

Una vita: Rodrigo capisce che sua moglie prova solo affetto per lui

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Rodrigo farà un importante gesto nei confronti della moglie.

Tutto inizierà quando il chimico consegnerà ad Aurelio la formula del gas tossico, venendo così liberato.

Una volta tornato a casa, Lluch scoprirà che Valeria si è innamorata di David, mentre per lui prova solo un sincero affetto. Di conseguenza l'uomo apparirà disperato, tanto da non riuscire ad affrontare la questione con la pianista.

Nel frattempo, Aurelio gli chiederà di essere il capo dei chimici che ha assunto per riprodurre il gas mortale. A tal proposito Quesada farà intendere a Rodrigo che presto David non rappresenterà più un problema per le sue nozze. Tuttavia il chimico prenderà una decisione alquanto inaspettata.

Lluch chiede a David di prendersi cura di Valeria

Nelle puntate Spagna di Una vita, Rodrigo si recherà alla locanda di Servante e Fabiana per avere un faccia a faccia con David.

In questo frangente, il chimico preciserà di aver capito di non avere più spazio nel cuore di Valeria. Per questo motivo, Lluch pregherà Exposito di prendersi cura di sua moglie, in quanto ha compreso che sta solo con lui per obbligo morale. Ovviamente David rimarrà spiazzato dal gesto generoso del rivale. Nonostante questo, Exposito accetterà di vegliare sulla pianista, la quale non ha mai smesso di amare.

Inoltre Rodrigo suggerirà al rivale di fuggire con lei il più velocemente possibile, visto che Aurelio ha messo una taglia sopra la sua testa. Tuttavia il chimico non riuscirà a dire a David che Ramon e Fidel sono stati incaricati dal messicano di ucciderlo, tramite la loro organizzazione fuori legge anti-anarchica.

Genoveva si allea con il chimico

In tutto questo si inserirà Genoveva, la quale deciderà di allearsi con Rodrigo contro l'odiato marito, sebbene non ci siano dettagli precisi sul loro accordo.

A quanto pare il chimico potrebbe accettare di iscriversi all'equipe di scienziati di Aurelio su invito di Salmeron.