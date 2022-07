Proseguono i consueti appuntamenti con Una vita, la soap iberica che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Durante gli episodi della settimana che va dal 25 al 31 luglio, non possono mancare i numerosi colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori sono puntati sui due coniugi, Genoveva e Aurelio, i quali continuano a vivere momenti di forte tensione a causa dei piani di quest'ultimo.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, Genoveva continua ad accusare dei forti malesseri ed informa suo marito Aurelio.

Quest'ultimo, pertanto, inizia a sospettare che possa essere incinta. Tuttavia sua moglie respinge fermamente questa possibilità. Nel frattempo, Liberto si ritrova a discutere con Hortensia per il comportamento sgradevole assunto da Pascual nei suoi confronti e le chiede di non affrontarlo. Tuttavia, la giovane donna non ha alcuna intenzione di ascoltarlo.

Intanto, invece, Angel è intenzionato a sorprendere Azucena portandola al palco che la sua famiglia possiede al Teatro Real. Purtroppo, Guillermo vede i due andare insieme all'opera e resta profondamente scosso.

Quando Dori telefona all'estero dalla pensione, Fabiana inizia a nutrire dei forti sospetti sul suo conto. Mentre Ramon ha in mente alcuni piani per Fidel, ma non li vuole comunicare assolutamente a Lolita.

Genoveva riesce a rintracciare Rodrigo

Successivamente, dopo tante ricerche, Genoveva riceve finalmente il telegramma che stava aspettando, nel quale Cuevas le fa sapere che Rodrigo è stato localizzato. Quando Aurelio scopre tutto, ordina immediatamente a Marcelo di tenere d'occhio sua moglie. Inoltre gli mostra anche i laboratori che ha costruito e dà il via libera a Mañas per poter passare all'azione con i vicini di Acacias.

Nel frattempo la signora Quesada vuole risolvere una questione importantissima: ricatta Ignacio affinché le fornisca il numero di un medico che l'aiuti ad abortire il bambino che porta in grembo.

Intanto, Fidel e Lolita vanno a cena fuori insieme, ma Ramon non riesce proprio a vedere di buon occhio questa loro relazione.

Felipe e Dori si lasciano andare

Poco dopo, tutti i vicini del quartiere di Acacias si rivolgono a David per fermare Mañas. Così, il giovane ragazzo, blocca lo scagnozzo di Aurelio e lo costringe a confessare. Dopo aver scoperto che dietro all'intera operazione immobiliare vi è proprio il signor Quesada, il giovane corre ad informare tutti.

Dopo un periodo di forte tensione, Dori e Felipe si lasciano andare e si baciano. Infine, in seguito alle ricerche effettuate per cercare di ficcanasare negli affari di suo marito, Genoveva può finalmente incontrare Rodrigo.