Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da lunedì 18 a domenica 24 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, arriverà il giorno della tanto attesa festa di compleanno per Erik, organizzata da Florian e Gerry con la collaborazione di Vanessa e Maximilian. Poi all'ultimo momento a si presenterà anche Maja all'evento di Erik, con grande sorpresa dei presenti. Poco dopo, quando quest'ultima accompagnerà Florian a casa, tra i due ex si riaccenderà qualcosa.

Intanto, Robert si accorgerà di aver esagerato non poco con Lia. Quest'ultima dal canto suo sarà molto arrabbiata con l'uomo e cercherà di stare a distanza da lui. Poi però la donna si renderà conto che la presenza di Patrick, sta facendo degenerare il suo rapporto con Robert e per questo deciderà di mandarlo via di casa. Infine, Patrick. si trasferirà almeno in un primo momento a Furstenhof.

Maja apparirà a sorpresa alla festa di compleanno di Erik

Nelle puntate in onda su Rete 4, ci sarà la tanto attesa festa di compleanno di Erik, molto desiderata da Florian e Gerry e organizzata con la collaborazione di Vanessa e Maximilian. Poi a un certo punto si presenterà anche Maja alla festa di Erik, con grande sorpresa di tutti i presenti.

Quest'ultima poco dopo, accompagnerà Florian a casa e in questa circostanza si riaccenderà qualcosa tra i due ex.

Intanto, durante la festa di compleanno di Erik, Gerry vorrebbe cantare con quest'ultimo una canzone proprio per celebrare questo giorno, con la collaborazione di Shirin. Inoltre, dal momento che Gerry gli deve ancora un favore alla donna, Shirin sarà molto fiduciosa che la performance possa andare alla grande.

Poi però Max farà notare che Gerry sicuramente le proverà tutte per rovinare la performance.

Lia farà andare via Patrick perché sta rovinando il suo rapporto con Robert

Successivamente Robert si accorgerà di essere andato troppo oltre con le parole utilizzate nei confronti di Lia. Infatti, quest'ultima proprio non avrà digerito il comportamento di Robert e quindi non farà altro che tenere le distanze da lui.

Allo stesso tempo però, Lia si renderà conto che la presenza di Patrick non sta facendo altro che danneggiare la sua relazione con Robert. Proprio per questo motivo, la donna chiederà a Patrick di andare via. Sebbene Ariane avrà in realtà altri piani in mente per Patrick, quest'ultimo in primis deciderà di trasferirsi a “Fürstenhof”.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossima puntate di Tempesta d'amore per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.