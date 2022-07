Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera raccontano che Dori Navarro dimostrerà di nascondere qualche segreto quando non sembrerà disposta a rendere pubblica la sua storia d'amore con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una vita: Felipe si è innamorato della sua infermiera

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione rivelano che Felipe inizierà una storia con Dori, che tuttavia non inizierà sotto una buona stelle.

Tutto inizierà quando l'avvocato bacerà l'infermiera dopo averle confessato di essersi innamorato di lei. La donna inizialmente ricambierà la manifestazione d'affetto dell'Alvarez Hermoso per poi spegnere ogni possibilità amorosa. A tal proposito, la Navarro continuerà a trattare Felipe come suo paziente, tanto da continuare a dargli del voi. Infine, la donna tornerà a lavorare in soffitta insieme alle altre serve, che invece aveva abbandonato per stare vicino all'uomo durante le sue crisi di panico notturne.

Dori finisce per fare l'amore con l'avvocato

Nelle puntate spagnole di Una vita, trasmesse prossimamente in televisione, Dori farà fatica a mantenere le distanze da Felipe con il passare del tempo.

Un giorno, infatti, la donna cadrà in tentazione, finendo per fare l'amore con lui. L'avvocato, a questo punto, sottolineerà di aver ritrovato fiducia nell'amore dopo la morte di Celia, Marcia Sampaio e Natalia Quesada e dopo lo sposalizio sbagliato con Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Neanche a dirlo, l'infermiera apparirà felice per le parole dell'Alvarez Hermoso, sebbene voglia tenere la relazione all'oscuro di tutti.

La Navarro non vuole farsi vedere in giro insieme all'amato

Dori (Leonor Martin) farà di tutto pur di non farsi vedere in compagnia di Felipe. In particolare, l'infermiera non si recherà neanche al ballo, organizzato da Servante nella piazzata intitolata ad Antonito Palacios (Alvaro Quintana), morto cinque anni prima in un attentato anarchico.

Un atteggiamento diverso rispetto all'avvocato, che invece vorrà far sapere a tutti la sua ritrovata felicità. L'Alvarez Hermoso apparirà talmente felice da voler mettere al corrente tutto il vicinato della novità sentimentale. Nonostante questo, la Navarro apparirà molto reticente a farsi vedere in giro insieme al suo nuovo amato.

Che l'infermiera abbia uno scheletro nell'armadio? oppure sia soltanto riservata? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà la story-line.