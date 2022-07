Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna raccontano che Dori Navarro nasconderà un segreto scottante. La donna, infatti, dimostrerà di non essere una vera infermiera ma una ricercatrice che sta usando Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per una sua ricerca medica.

Una vita: Felipe vuole rendere pubblica la sua nuova storia

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che verrà fatta luce sul segreto di Dori.

Tutto inizierà quando Felipe riuscirà per la prima volta a fare l'amore con la dottoressa. L'avvocato, a questo punto, apparirà talmente felice da voler condividere la sua nuova storia con tutto il vicinato. Ma Navarro vorrà mantenere la relazione tra le quattro mura. Di conseguenza, la donna chiederà all'Alvarez Hermoso di darle più tempo per riflettere. L'uomo, a questo punto, accetterà la richiesta dell'amata, sebbene la situazione rischi di peggiorare quando Lolita li vedrà baciarsi per le scale. La vedova di Antonito deciderà di mettere lo zampino in questa faccenda per paura che Felipe vada incontro a un'altra cocente delusione d'amore.

Dori non è in realtà un'infermiera

Nelle puntate Spagna di Una vita, Lolita inizialmente si confiderà con l'amica Fabiana per poi rivolgersi a Marina, in quanto le ha presentato Dori.

Ed ecco che la suocera di Fidel Soria deciderà di affrontare l'infermiera invitandola a fare una merenda al Nuovo Secolo XX dopo aver scoperto la sua storia con Felipe. In questo frangente l'anziana donna apparirà delusa dall'atteggiamento di Navarro, arrivando a dirle che ha mentito per garantirle un posto di lavoro a casa Alvarez Hermoso.

Ben presto, i telespettatori scopriranno che Dori non è in realtà un'infermiera come sospettava Ignacio.

Navarro sta usando l'avvocato per una ricerca medica

Durante l'incontro, Dori confermerà a Marina di essersi innamorata di Felipe, sebbene sia intenzionata a proseguire gli studi in Austria accanto allo stesso collaboratore di Freud.

In questo modo si scoprirà che l'infermiera ha voluto prendersi cura dell'avvocato per studiare le sue reazioni agli attacchi di panico, comparsi dopo l'attentato anarchico di cinque anni prima.

Una ricerca medica che interesserà anche Marina in quanto intenzionata a ottenere dallo stato un finanziamento per le persone malate di questa sindrome. Insomma, i fan della soap opera capiranno che Dori ha detto una bugia a fin di bene a Felipe, visto che i suoi sentimenti appariranno reali. Ma quale sarà la reazione dell'avvocato quando scoprirà la verità? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.