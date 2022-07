Una nuova settimana con gli appuntamenti quotidiani con Sei sorelle sta per iniziare. Le sorelle Silva, dopo la morte del padre, stanno lottando per tenere a galla la loro azienda. Purtroppo, le sorelle dovranno affrontare diversi ostacoli durante il loro tragitto. Come ci spelano le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda in Spagna, Celia si ritroverà in una brutta situazione per causa di Joaquin. La ragazza avrà una serie di appuntamenti con il cugino di Miguel, che si rivelerà però essere un uomo violento.

Spoiler Sei sorelle, episodi Spagna: Celia vuole troncare con Joaquin

Durante il corso degli appuntamenti con la soap spagnola, i telespettatori hanno imparato a conoscere le sorelle Silva. Non è mistero che Celia provi interesse nei confronti di Petra. La donna però, non potrà rivelare apertamente i suoi sentimenti perché ciò sicuramente porterebbe grossi problemi per tutta la sua famiglia. Sarà proprio Petra a convincere Celia a incontrare Joaquin. Silva sarà dapprima tentennante, ma successivamente deciderà di uscire con il cugino di Miguel e sopprimere i suoi veri sentimenti.

Inizieranno così una serie di appuntamenti tra i due, che sembreranno andare molto bene inizialmente. Celia imparerà a conoscere Joaquin, un uomo molto timido che sembrerà essere molto interessato a lei.

Dopo un po' però, Silva si accorgerà di non poter più sostenere questa finta frequentazione. La ragazza dirà al cugino di Miguel che non è più intenzionata a uscire con lui. Sarà proprio allora che verrà fuori il vero carattere dell'uomo.

Anticipazioni Sei sorelle, trame Spagna: Joaquin schiaffeggia Celia

Dopo aver notato la freddezza di Celia, Joaquin forzerà la mano e tenterà di baciare la donna.

Quest'ultima si scanserà e spiegherà all'uomo che purtroppo non prova alcun interesse per lui. Fortemente infastidito da questa affermazione, Joaquin sarà violento con Celia e le sferrerà uno schiaffo. La scena sarà vista anche da altre persone. In paese si inizierà a parlare della vicenda, ma Silva cercherà di insabbiare la questione per evitare di avere problemi.

Purtroppo però, il cugino di Miguel continuerà a essere assillante con Silva, sperando che questa possa cambiare idea. Celia rimarrà della sua idea e continuerà a rifiutare il suo corteggiatore. Quest'ultimo andrà nuovamente su tutte le furie e diventerà ancora più violento. Inaspettatamente, a salvare la ragazza, sarà suo zio Don Ricardo. Il fratello del defunto padre di Celia, nonostante ormai cerchi da diverso tempo di appropriarsi dell'azienda Silva, non riuscirà a non andare incontro alla nipote quando la vedrà in difficoltà.