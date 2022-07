Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda sino all'8 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Lara, nonostante abbia perso il bambino, continuerà a far credere di essere ancora incinta. L'obiettivo della donna sarà quello di tenersi stretto Roberto, sapendo che quest'ultimo non ci penserebbe due volte a liberarsi di lei.

Pertanto Martinelli insisterà nel far credere che la sua gravidanza proceda per il meglio, in modo da poter continuare a soggiornare in casa Ferri.

Tuttavia Silvana noterà alcuni comportamenti di Lara, che le desteranno non pochi sospetti.

Upas, spoiler all'8 luglio: Lara continua a far credere di essere incinta

Non ci sono ormai dubbi: Lara ha perso il bambino. La donna ha avuto un aborto spontaneo, vedendo andare in frantumi il suo desiderio di maternità. Tuttavia, superata la tristezza del momento, Martinelli ha dimostrato una freddezza senza eguali, riconducibile alla sua personalità. La donna, infatti, vuole continuare a far credere di essere ancora incinta.

Stando alle anticipazioni delle puntate di Upas, in onda dal 4 all'8 luglio, la signora Martinelli farà credere a tutti che la sua gravidanza sta procedendo normalmente. Il suo piano è volto ad assicurarsi un posto al fianco di Roberto, essendo consapevole che quest'ultimo non esiterebbe a lasciarla, qualora dovesse sapere dell'aborto.

Upas, anticipazioni fino all'8/7: Marina parte per Procida, Silvana sospetta di Lara

La settimana di programmazione di Upas, che va dal 4 all'8 luglio, proseguirà con eventi piuttosto importanti. Marina, desideroso di staccare la spina, deciderà di partire per Procida. La donna, infatti, trascorrerà dei giorni di relax nell'isola campana,archiviando le triste vicende legate a Ferri.

Roberto, tuttavia, pur continuando ad ospitare Lara, penserà solo a Marina.

In casa Ferri, Lara procederà con il suo piano, non mancando, però, di avere alcuni atteggiamenti strani. Silvana, passando molto tempo nella dimora del manager, non potrà non notare alcune stranezze nella signora Martinelli.

Upas, puntate 4-8 luglio: Lara vuole liberarsi della domestica

Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas in onda sino all'8 luglio, Silvana sarà sempre più insospettita dai comportamenti di Lara. Quest'ultima, notando l'invadenza della domestica, comprenderà che potrebbe essere una minaccia per il suo diabolico piano. Pertanto Martinelli inizierà a valutare l'ipotesi di escogitare un piano contro la domestica di casa Ferri. Lara, infatti, vorrebbe liberarsi quanto prima della donna di servizio di Roberto.