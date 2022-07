Innumerevoli colpi di scena avverranno in occasione delle prossime puntate di Una vita, in programma dal 3 al 9 luglio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Genoveva Salmeron terrà in pugno Aurelio Quesada. David Exposito e Valeria Cardenas, invece, si avvicineranno pericolosamente.

Una vita, prossime puntate: Ramon scopre la vera identità di Fidel

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate rivelano che Lolita si nasconderà nella pensione di Fabiana per non rivelare la vera identità di Fidel al suocero. Proprio quest'ultimo avrà dei ripensamenti sull'articolo da pubblicare, tanto che vorrebbe che venisse firmato da Soria.

A tal proposito il poliziotto non saprà quale decisione scegliere e proprio per questo motivo Lolita gli intima di dire al suocero come stanno realmente le cose.

Intanto l'articolo, dopo che Ramon deciderà di pubblicarlo con uno pseudonimo, diventerà oggetto di pettegolezzo all'interno del ricco quartiere spagnolo. Lolita, intanto, troverà il coraggio di raccontare al signor Palacios che Fidel non è altro che un alto esponente della polizia. Una rivelazione che non verrà presa bene dall'anziano uomo, che lo sbatterà fuori di casa.

Aurelio ferma una manifestazione d'amore tra Valeria e David

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva spierà una chiacchierata tra Luis Manas e Aurelio. In questa occasione quest'ultimo esprimerà la volontà di acquistare tutte le attività commerciali per trasformarle in laboratorio chimici.

Inoltre il messicano chiederà a Marcelo di falsificare una missiva per Valeria, ma la dark lady, durante un blackout, riuscirà a impossessarsi di una delle elttere di Rodrigo.

Aurelio, intanto, interromperà una manifestazione d'amore tra Valeria e David. Il messicano darà alla pianista il finto messaggio di Rodrigo. A tal proposito Marcelo racconterà al padrone che Genoveva è riuscita a mettere le mani su una vera lettera di Lluch.

Di conseguenza, Quesada crederà che sia arrivato il momento di mettere a posto tutta la faccenda.

Genoveva ricatta il marito

Luis Manas arriverà a terrorizzare Fabiana per convincerla a vendere la pensione. Una conversazione che verrà spiata da Genoveva, che non esiterà a minacciare il complice di suo marito, riuscendo a farlo andare via.

Aurelio, invece, avrà dei sospetti sul reale rapporto tra David e Valeria. Inoltre, si scaglierà contro sua moglie usando una pistola e l'accuserà di aver ordinato l'omicidio di sua sorella Natalia. Salmeron non si farà intimorire dalle minacce, riuscendo a farla franca un'altra volta. La dark lady, infatti, ricatterà il Quesada mostrandogli una foto, comprovante la sua responsabilità nell'omicidio di Anabel. Alla fine i due coniugi firmeranno un armistizio.