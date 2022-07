Periodo nero per alcune coppie che si sono formate negli studi di Uomini e donne in questi ultimi anni. Tra gli amori che vacillano in questa calda estate, spicca quello tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Secondo Alessandro Rosica, i due non vivrebbero più insieme e si incontrerebbero solo per il bene dei figli. Anche tra Chiara Rabbi e Davide Donadei c'è crisi: entrambi i ragazzi hanno confermato il momento no sui social network con sfoghi che hanno messo in apprensione i fan del loro rapporto.

Aggiornamenti sulle unioni di Uomini e Donne

In questi ultimi giorni di luglio, i fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati da due notizie che non si aspettavano.

Se da un lato sono tanti gli amori nati nel dating-show che vanno avanti, dall'altro ce ne sono almeno un paio che di recente stanno vacillando.

Dopo più di due anni, ad esempio, è scoppiata la crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due sono sempre apparsi una coppia solida e con buone prospettive per il futuro, ma in queste settimane è accaduto qualcosa che ha dato il via a un allontanamento piuttosto drastico.

La ragazza è tornata a Roma dalla famiglia (convive col fidanzato in Puglia da quando si sono fidanzati) e l'ex tronista continua a lavorare nel suo ristorante cercando di non pensare troppo.

Stando a uno sfogo che la giovane ha avuto su Instagram in queste ore, i problemi con il compagno sarebbero esclusivamente caratteriali: a causa di incomprensioni e litigi, i due innamorati si sono staccati e hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Davide e Chiara hanno subito condiviso con i fan il loro periodo difficile, tant'è che la ragazza ha anche deciso di rispondere a chi sta attaccando lei e il fidanzato per le ultime mosse che hanno fatto sui social network.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso parola su Instagram per scagliarsi contro chi sta giudicando la sua crisi di coppia senza conoscerne i motivi: sia Rabbi che Donadei, infatti, non hanno ancora spiegato il perché di questo improvviso e drastico allontanamento.

A distanza di più di una settimana dall'annuncio del momento no che sta attraversando la sua relazione, l'ex tronista sta centellinando i contenuti che posta sul web, anche perché c'è chi è pronto a decifrare qualsiasi possibile indizio che possa svelare cosa di nasconde dietro a questa crisi.

Relazione in bilico per i protagonisti di Uomini e Donne

Un'altra amata coppia di Uomini e Donne che sta vivendo un periodo difficile è quella composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartagione.

A differenza di Chiara e Davide, i due non hanno ancora ufficializzato la crisi che stanno attraversando da qualche tempo, ma i loro comportamenti sembrano valere più di mille parole.

Sono settimane che i genitori di Ethan e Achille non si fanno vedere insieme sui social network, e anche esperti di cronaca rosa come Alessandro Rosa sostengono che un allontanamento c'è stato e sembra essere piuttosto serio.

Il romano ha usato Instagram per raccontare che i napoletano non vivrebbero più sotto lo stesso tetto, e che quando l'ex corteggiatore trascorre del tempo con i figli nella casa di Milano, lui e la compagna dormirebbero in letti separati.

Rosa fa spola tra la Lombardia e la Campania (dove vivono i suoi parenti), mentre Pietro documenta pochissimo i suoi spostamenti sul web.

Per il momento, la coppia non si è ancora esposta per commentare le insistenti voci che circolano sul loro conto, ma col passare dei giorni trapelano sempre più indizi a favore di questa tesi che è supportata da fonti attendibili e vicine ai diretti interessati.