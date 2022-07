Il cast di Amici 22 non è ancora stato ufficializzato, ma già si parla dei cambiamenti che Maria De Filippi avrebbe deciso di apportare alla commissione interna. Davide Maggio ha anticipato che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non parteciperanno alla nuova edizione del talent show. Secondo alcuni rumor sembrerebbe che la speaker radiofonica non abbia reagito bene al mancato rinnovo del contratto, mentre la coreografa romana si sarebbe tirata indietro ancor prima di scoprire il suo futuro nella scuola.

Aggiornamenti sui futuri protagonisti di Amici

Notizia di questi giorni è che due professoresse di Amici non faranno più parte del cast a partire dal prossimo settembre.

In rete, infatti, ha cominciato a circolare un'anticipazione su alcune decisioni che Maria De Filippi avrebbe preso durante la pausa estiva del suo programma, tutte riguardanti i professori che tra un paio di mesi saranno ufficializzati nella commissione interna.

Secondo tali indiscrezioni due insegnanti verranno sostituite e le novità riguardano sia il canto che il ballo.

Dopo settimane di chiacchiere e ipotesi, si parla del ritorno di Arisa in cattedra. L'artista lucana dovrebbe prendere il posto della uscente Anna Pettinelli.

Che quest'ultima potesse non essere riconfermata nel ruolo di docente della scuola lo si vociferava sin da quando si è conclusa l'edizione 2021/2022, ma in queste ore sembrerebbe trovare conferma.

I commenti dopo l'uscita di scena da Amici

Anna Pettinelli non si è esposta palesemente né per confermare né per smentire il tutto, però si mormora che Maria De Filippi abbia deciso di rinunciare alla speaker e che che quest'ultima non abbia reagito bene alla mancata riconferma.

Si vocifera che la speaker radiofonica sia parecchio nervosa per non aver rinnovato il contratto col talent di Canale 5 e quindi potrebbe non essere stata una sua scelta quella di non essere più un'insegnante dei ragazzi. Il fatto che la padrona di casa abbia voluto puntare ancora sul "rivale" Rudy Zerbi, non starebbe facendo altro che alimentare il malumore di Pettinelli.

Il post Instagram dell'ex docente di Amici

Tutt'altro discorso, invece, andrebbe fatto per Veronica Peparini. Sempre secondo le chiacchiere che circolano sul web negli ultimi giorni, sarebbe stata proprio la coreografa di danza moderna a non voler più essere una prof di Amici.

A nove anni di distanza dal suo debutto nel cast del talent show Mediaset, la romana sarebbe alla ricerca di nuove sfide professionali e per questo avrebbe comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di lasciare il programma.

A conferma del fatto che l'insegnante di ballo vuole dare un taglio al passato, ci sono le parole che ha scritto su Instagram proprio il giorno in cui è trapelata la notizia del suo addio al format di Canale 5 (al suo posto dovrebbe arrivare Emanuel Lo): "Gratificata da questo periodo intenso, guardo avanti con passione e stimoli sempre nuovi".

Insomma, la commissione interna della ventiduesima edizione di Amici dovrebbe camiare e il 18 settembre prossimo potrebbe essere ufficializzata con questa formazione: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo per la danza.