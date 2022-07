Carlotta Adacher è finita al centro del clamore mediatico per alcune sue dichiarazioni. Nello specifico, l'ex tentatrice di Temptation Island ha deciso di attivare la funzione domande su Instagram. Tra i vari quesiti, un utente ha domandato quale tra i due ex più celebri fosse "più bravo" sotto le lenzuola. Senza peli sulla lingua la giovane ha rivelato chi ha preferito di più tra Giulio Raselli e Alessandro Autera.

I commenti della ragazza

La 34enne romana a Temptation Island aveva intrapreso una relazione con Alessandro Autera. Poco dopo, però, i due si sono lasciati.

All'epoca, Alessandro aveva lasciato la compagna Jessica Mascheroni per la tentatrice. Giulio Raselli e Carlotta Adacher invece, si sono conosciuti in viaggio per un incontro di lavoro.

Da qui nasce la curiosità dei follower. Dopo aver attivato la funzione domande, un utente si è complimentato con la giovane per il suo aspetto fisico. Poi, però, ha lanciato una stoccata all'ex tronista di Uomini e Donne: "Ti prego però, Giulio anche no...".

Anziché glissare, la diretta interessata ha ironizzato: "No tranquillo, pericolo scampato". A quel punto un altro fan si è spinto oltre e ha chiesto all'ex tentatrice di Temptation Island chi fosse "più bravo" sotto le lenzuola tra Autera e Raselli. Anche in questo caso Carlotta ha deciso di rispondere: "Alessandro è molto meglio a letto".

La rottura con Alessandro Autera

Alessandro Autera e Carlotta Adacher si sono conosciuti grazie a Temptation Island. All'interno del villaggio dei fidanzati, tra i due era nato un certo feeling tanto che il giovane romano aveva deciso di lasciare la fidanzata Jessica.

Usciti dal programma, Alessandro e la sua tentatrice avevano intrapreso una conoscenza naufragata poco dopo.

Al momento della rottura, tra i due ci fu uno scambio di battute al vetriolo. Autera non aveva gradito di essere stato menzionato in una stories di Carlotta.

Dunque, non è escluso che le nuove dichiarazioni di Adacher provochino una reazione in Alessandro. Per chi non lo sapesse, Alessandro è ritornato con la donna con la quale aveva partecipato al docu-reality di Canale 5.

Giulio e Carlotta: addio al vetriolo

Carlotta Adacher non è rimasta in ottimi rapporti con Giulio Raselli.

I due si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro e hanno scoperto di avere un certo feeling. Dopo un breve periodo di frequentazione, i due hanno deciso di interrompere a causa della distanza. Lo stesso Giulio ai follower aveva spiegato che tra lui e Carlotta c'era una grande attrazione fisica, ma si poteva parlare di relazione vera e propria.

Come nel caso di Autera, non è escluso che Raselli non decida di replicare a Carlotta.