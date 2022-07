È finita tra Riccardo e Camilla, una delle coppie più amate nate nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne. Dopo ben sei anni di relazione, è stata Camilla a prendere la parola sui social, per far chiarezza su quello che sta accadendo nella sua vita e in quella ormai del suo ex fidanzato.

Una relazione che aveva fatto sognare gli appassionati della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, i quali speravano di poterli vedere convolare a nozze al più presto, ma così non sarà.

La love story tra Camilla e Riccardo nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, la coppia composta da Riccardo e Camilla si è formata ben sei anni fa all'interno dello studio di Uomini e donne.

Subito dopo la scelta finale, i due ragazzi (malgrado la giovanissima età) dimostrarono di essere pronti a prendere in mano seriamente le redini della loro relazione e da quel momento in poi non si sono mai lasciati.

I due misero anche alla prova il loro sentimento in una delle edizioni di Temptation Island e, quell'esperienza nel reality show delle tentazioni di Canale 5, non fece altro che rendere sempre più forte il loro legame d'amore

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando in queste ultime ore, Camilla ha scelto di rompere il silenzio social, annunciando pubblicamente ai numerosi fan che li seguono, la fine della sua relazione con Riccardo.

'Non ci vedrete più nella stessa casa', scrive Camilla parlando dell'addio con Riccardo

"Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere due strade diverse", ha scritto Camilla che in questo modo ha ufficializzato la fine della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e donne.

"Non ci vedrete più nella stessa casa", ha aggiunto ancora la giovane Camilla dato che i due ragazzi da un po' di tempo avevano intrapreso la convivenza.

Sui motivi che hanno portato a questa rottura, però, Camilla ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e per il momento ha scelto di non dare troppe spiegazioni ai fan che li seguono, curiosi di scoprire cosa sia accaduto.

'Purtroppo le persone cambiano', ha scritto Camilla nel suo post sfogo

"Obbiettivi lavorativi e personali ci portando ad una separazione. Purtroppo le persone cambiano", si è limitata a dire Camilla aggiungendo poi di non voler rinnegare nulla di questi sei anni di intenso amore vissuti al fianco dell'ex tronista che aveva conosciuto a Uomini e donne.

Camilla non ha nascosto che questo è un momento delicato della sua vita, motivo per il quale si augura che ci sia massimo rispetto da parte dei sostenitori.

"Spero che rispetterete la nostra privacy", ha chiosato Camilla rivolgendosi ai fan che la seguono su Instagram.