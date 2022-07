Qualche giorno fa, un video postato da una Tiktoker relativo ai mille cambi di pettinatura sfoggiate da Armando Incarnato ad Uomini e Donne è diventato virale sul web, con tanto di numerose critiche da parte degli utenti. Il cavaliere del trono over ha deciso di metterci la faccia - e i capelli - per replicare a suddette critiche. In maniera ironica, mostrandosi sicuro di sé, esattamente come fa al dating show di Canale 5, Armando si è mostrato mentre colora il ciuffo dei suoi capelli, affermando che se gli altri pensano di prenderlo in giro si sbagliano di grosso, perché è lui che si prende gioco degli altri.

Armando spiega il motivo dei suoi cambi look

"Impara l'arte e mettila da parte", ha affermato Armando mentre ha in posa una colorazione dei capelli di cui non ha specificato la nuance ai fan. Proprietario di una salone di bellezza, evidentemente Incarnato avrà appreso le tecniche di colorazione da professionisti e ora ha deciso di provarle su se stesso. "Quando uno vuole stare per c... suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni sette/otto cambia colore ai capelli", ha poi proseguito il cavaliere partenopeo spiegando il motivo per cui cambia il suo aspetto estetico in maniera frequente.

Armando si è addirittura paragonato a coloro i quali nel passato ricorrevano ai chirurghi plastici per non essere più riconoscibili.

"Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi look, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c...", ha poi continuato Incarnato facendo per l'appunto riferimento al video diventato virale e che lo vede suo malgrado protagonista. Il cavaliere ha concluso il suo discorso aggiungendo che nessuno ha veramente capito chi è lui." Come mi piace mandarvi al manicomio", ha terminato il cavaliere mostrando un'elevata dose di autostima.

Resta top secret il nuovo look di Armando

Non è tutto, Armando ha anche riproposto sul suo profilo Instagram il video in questione, scrivendo poi che tutte le pettinature mostrate sono promosse anche se ha aggiunto che mancano i frame in cui ha colorato i capelli di blu, platino e grigio. Manca inoltre l'ultima colorazione fatta di cui non si sa nulla anche perché Incarnato nelle storie successive, che lo vedono in un'auto di lusso, non si è inquadrato in video.

Forse si mostrerà in seguito oppure il suo ultimo look resterà top secret. Magari Armando attenderà la nuova stagione di Uomini e donne per sfoggiare l'ennesima pettinatura. La sua presenza nel parterre maschile del trono over non pare essere in discussione al momento. Ma non è detta l'ultima parola, nessuno può sapere se l'estate porterà l'amore al cavaliere.