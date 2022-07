Alcuni fan di Uomini e donne, sono incappati in una piccola gaffe. Una foto che Gemma Galgani ha pubblicato su Instagram in questi giorni, ha tratto in inganno alcuni utenti che, vedendola un po' diversa dal solito, hanno pensato che si fosse rifatta il naso come si vocifera da tempo. In realtà, la protagonista dello scatto in questione è Silvana, sorella della dama del Trono Over che ha da poco festeggiato il compleanno.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono ormai all'ordine del giorno le indiscrezioni che circolano su uno dei personaggi più longevi del cast di Uomini e Donne.

Anche ora che il dating-show è in vacanza, i siti continuano a occuparsi delle dame e dei cavalieri più amati, soprattutto dei contenuti che condividono sui loro profili social.

Di recente, ad esempio, Gemma Galgani ha postato su Instagram una foto che a primo impatto ha ingannato la maggior parte degli utenti della rete.

La bionda protagonista dello scatto, infatti, a tanti è parsa un po' diversa dalla torinese, soprattutto in volto ed è per questo motivo che è montata una piccola polemica sui presunti nuovi ritocchini della 72enne.

Dopo aver letto della possibilità che la dama del Trono Over decida di ricorrere ancora alla chirurgia estetica per migliorare il suo profilo, alcuni fan si sono esposti per criticarla e per invitarla a rimanere dove si trova e a non fare più ritorno davanti alle telecamere.

I commenti del pubblico di Uomini e Donne

Vedendo l'ultima foto che Gemma ha postato su Instagram con una bionda sorridente all'ingresso della città di Santiago, alcuni fan hanno pensato che fosse lei e che avesse già fatto ricorso alla chirurgia come tante riviste hanno ipotizzato in queste settimane.

"Ma è lei?", "Ha un altro viso, non la riconosco", hanno commentato alcuni utenti notando una certa diversità soprattutto nel volto della protagonista della foto.

Chi ha creduto che fosse Galgani la persona immortalata con lo zaino in spalla, ha attaccato: "Resta a Santiago con il naso rifatto pagato dalla redazione".

Tutto questo, però, non è altro che un equivoco: la fotografia tanto discussa, infatti, mostra la signora Silvana, sorella di Gemma, in una sua avventura all'estero. La dama del Trono Over ha scelto quest'immagine per fare gli auguri di compleanno a una delle persone più importanti della sua vita, un membro della famiglia che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori e dal clamore mediatico.

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

La gaffe nella quale sono incappati alcuni fan di Uomini e Donne, è sicuramente figlia delle tante chiacchiere che sono circolate ultimamente sulla torinese.

Da quando si è conclusa l'edizione 2021/2022 del dating-show, in rete non si parla d'altro che del futuro televisivo di Gemma e della sua intenzione di ricorrere per il terzo anno consecutivo alla chirurgia estetica.

Riviste e siti di Gossip, infatti, in questo periodo hanno alimentato le voci su un intervento che Galgani potrebbe fare al naso per renderlo più omogeneo con il resto del suo viso, una rinoplastica che Tina Cipollari le ha consigliato di fare molte volte.

Per il momento, però, la 72enne sembra non aver cambiato ancora nulla del suo aspetto: solo pochi giorni fa, la dama del Trono Over si è mostrata sorridente al fianco dell'amica Ida Platano e la sua faccia era sempre la stessa.

Le registrazioni del programma, però, ricominceranno a fine agosto, quindi c'è ancora tempo per cambiare o ringiovanire una parte del corpo della quale Gemma si è sempre detta fiera, ma che recentemente potrebbe aver considerato un ostacolo nelle sue conoscenze.