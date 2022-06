L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne avrà Gemma Galgani tra i suoi protagonisti? Sono settimane che i fan del dating-show si chiedono cosa ne sarà della storica dama del Trono Over, sempre più in ombra dopo la scalata di Ida Platano al centro delle dinamiche del format. Alcuni giornalisti sostengono che Maria De Filippi sarebbe pronta a rinunciare alla torinese per lasciare spazio ad altri personaggi, mentre sui social network si vocifera che la 72enne dovrebbe tornare a settembre per cercare quell'amore che insegue da ormai 13 anni.

I gossip sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono contrastanti le indiscrezioni che stanno circolando su quella che è stata la regina indiscussa di Uomini e Donne per tanti anni. Anche se negli ultimi mesi è stata messa da parte per favorire l'accentramento di Ida Platano nelle dinamiche del programma, Gemma resta una protagonista assoluta del dating-show e nel cuore del pubblico.

Alcune riviste di cronaca rosa sostengono che il futuro di Galgani potrebbe essere lontano dal Trono Over. A non voler più puntare sulla 72enne, sarebbe soprattutto Maria De Filippi, secondo qualcuno stanca dell'atteggiamento vittimistico della dama e delle sue frequentazioni brevi e senza lieto fine.

La conduttrice della storica trasmissione di Canale 5, dunque, sarebbe favorevole all'addio definitivo della torinese, anche perché lo spazio che le ha concesso nelle puntate dell'edizione 2021/2022 è stato pochissimo.

Le parole dell'esperto di Uomini e Donne

Se da un lato c'è chi è portato a credere all'imminente addio di Gemma a Uomini e Donne, dall'altro c'è chi sostiene il contrario, ovvero che la dama parteciperà anche alla prossima stagione del dating-show.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, in particolare, ha usato il suo profilo Instagram per informare i curiosi del fatto che Galgani dovrebbe figurare nel cast 2022/2023 del programma di Canale 5 nonostante le perplessità di molti.

"Nessun abbandono o ritirata, con molta probabilità Gemma farà parte della nuova edizione", si legge sui siti di Gossip che hanno riportato l'ultima indiscrezione che è trapelata sulla 72enne.

Insomma, non c'è ancora alcuna certezza su quello che accadrà a fine agosto quando riprenderanno le registrazioni del Trono Over. Soltanto leggendo le anticipazioni delle puntate di U&D che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre si scoprirà se Gemma è stata confermata nel parterre femminile oppure no.

Il Grande Fratello Vip o Uomini e Donne per Galgani

Qualora Gemma non dovesse figurare nel cast della nuova edizione di Uomini e donne, potrebbe dipendere da un'altra imminente avventura televisiva.

In questi giorni, infatti, sul web si dice che Alfonso Signorini vorrebbe la dama del Trono Over come concorrente del Grande Fratello Vip 7. La 72enne starebbe riflettendo sull'eventualità di cambiare aria ed entrare nella casa più spiata d'Italia per tornare protagonista dopo quasi un anno vissuto nell'ombra di Ida Platano.

Non è la prima volta che la torinese viene accostata al reality di Canale 5, anzi nel recente passato si è ipotizzata una sua partecipazione assieme all'ex fidanzato Giorgio Manetti, anche lui vicino molte volte al format.

Per scoprire se qualche volto del dating-show varcherà realmente la soglia della porta rossa di Cinecittà, si dovrà attendere ancora un bel po' di tempo: il GF Vip 7 esordirà sul piccolo schermo a metà settembre (con ogni probabilità lunedì 19) e solo poche settimane prima saranno svelati i nuovi vipponi, ovvero i personaggi famosi che vivranno sotto le telecamere 24 ore su 24 per un periodo minimo di tre mesi.