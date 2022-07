Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con Terra Amara. La nuova soap Turca non smetterà di sorprendere i telespettatori con i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, ci rivelano che la vita di Züleyha sarà messa in pericolo dalla perfida Şermin. Quando la moglie del medico scoprirà che Demir aspetta un bambino da Altun, andrà su tutte le furie perché non vorrà che Yaman abbia un'erede. Şermin spera che l'azienda finisca nella mani i sua figlia Betül, ma ciò non accadrebbe qualora Demir avesse un'erede.

La donna architetterà un piano per cercare di far abortire Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, trame turche: Şermin cerca di far abortire Züleyha

Züleyha rimarrà incinta. Il bambino però, non sarà di Demir ma bensì di Yilmaz. Hünkar architetterà un piano affinché la giovane Altun sposi il figlio e faccia passare il bambino che porta in grembo come il figlio di Demir. La giovane Züleyha si ritroverà a essere ricatta da quella che sarà la sua futura suocera. Yaman farà arrestare Yilmaz per l'omicidio di Naci e per evitare che il suo amante possa essere condannato alla pena di morte, Altun accetterà la proposta di Hünkar. La situazione si complicherà quando Şermin scoprirà della gravidanza di Züleyha.

La donna non saprà che in realtà il figlio della giovane è di Yilmaz e non di Demir. La moglie del medico architetterà così un piano per far abortire la donna. Sotto consiglio di una sua amica, la mamma di Betül si metterà in contatto con una sciamana che gli consegnerà delle erbe avvelenate in grado di far abortire una donna incinta.

Spoiler Terra Amara, episodi Turchia: Sabahattin mangia il budino destinato a Züleyha

Şermin dovrà per fare i conti con un'imprevisto. Il dolce che da lei avvelenato, non sarà mangiato da Züleyha, ma bensì da Sabahattin. Trascorse alcune ore, il marito di Şermin inizierà a stare molto male, accusando dei forti crampi allo stomaco.

L'uomo capirà subito che la donna avrà introdotto qualcosa di nocivo all'interno del dolce che lui ha consumato. La perfida Yaman si troverà così forzata a rivelare che ha avvelenato il budino, ma lo ha fatto per far abortire Züleyha. Sabahattin sarà esasperato dalle cattive azioni compiute dalla donna e le chiederà di smettere di architettare piani contro Demir, dato che quest'ultimo si sta anche occupando di pagare gli studi della loro figlia Betül a Parigi. Il litigio tra i due terminerà quando il dottore inizierà a stare ancor più male, tanto da essere costretto a recarsi in ospedale per una lavanda gastrica. L'uomo deciderà di non raccontare nulla, almeno per il momento, di quanto fatto dalla moglie.