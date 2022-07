Grandi notizie per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore: l'attrice Giulia Arena, interprete di Ludovica Brancia ha rotto il silenzio svelando la sua presenza all'interno del cast della soap più amata e seguita dal pubblico italiano. C'è stata non poca paura per i fan dello show, dal momento che le riprese della nuova stagione sono iniziate da tempo e Giulia Arena sembrava non essere presente. A tranquillizzare il pubblico è stata proprio l'attrice che in un'intervista per il settimanale Gente ha ammesso di star per tornare sul set. Ludovica Brancia di Montalto tornerà a pieno titolo nelle trame de Il Paradiso delle Signore: ad aspettarla ci sarà una lotta al corteggiamento da parte di Marcello.

Quest'ultimo, dopo un corso di aggiornamento in Svizzera in economia e finanza, ha deciso di migliorare il proprio prestigio sociale per essere degno di riconquistare il cuore dell'amata e ha tutte le intenzioni di agire in proposito. Ludovica, dal canto suo, è rimasta particolarmente colpita dalla rottura del rapporto con Barbieri ed è partita alla volta della Grecia insieme a Ferdinando. Quale sarà la scelta finale della Brancia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Marcello desidera riconquistare Ludovica

Gli spoiler della settima stagione de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Marcello che, dopo aver passato l'estate in svizzera a studiare per migliorare la sua posizione, è pronto a riaprire il cuore nei confronti di Ludovica e rimettere insieme i pezzi del loro rapporto.

Nel finale della stagione precedente, infatti, ha colto di buon grado il sostegno di Adelaide e Barbieri ha finalmente l'opportunità di iniziare la sua scalata sociale. Tutte le sue azioni mirano a un unico scopo: sentirsi degno dell'amore di Ludovica. Per tale ragione proverà ad emergere rispetto a Ferdinando, il quale non rimarrà fermo a guardare.

Brancia sarà dunque contesa e divisa tra due innamorati. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, previsti per il 12 settembre di quest'anno su Rai 1.

Adelaide ha un secondo fine?

Ciò che non è ancora chiaro e non è stato fatto trapelare dalle anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore riguarda le vere intenzioni della contessa Di Sant'Erasmo: quali interessi ha nel concedere il proprio aiuto a una persona come Marcello?

L'ipotesi più accreditata è quella di avere un valido alleato per la messa a punto dei suoi intrighi. Non è per nulla strano che Adelaide possa sfruttare il giovane Barbieri per mettere il bastone tra le ruote nel rapporto tra Flora e Umberto. La contessa medita infatti vendetta e potrebbe fare di tutto per ottenere ciò che desidera.