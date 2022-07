Ennesima sfuriata social per Ida Platano. Mentre si trova in vacanza in Calabria con il figlio, la dama di Uomini e Donne ha pensato bene di dare un'occhiata ai messaggi che le inviano su Instagram e si è imbattuta in critiche che l'hanno spinta a reagire. In alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo, la parrucchiera ha avvertito gli hater che d'ora in avanti denuncerà chiunque osi contestarla come madre.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Anche se Uomini e Donne è in vacanza, molti suoi storici protagonisti continuano a far discutere per quello che pubblicano sui social network.

Nel primo pomeriggio di martedì 26 luglio, ad esempio, Ida ha scelto di rispondere ad alcuni hater che hanno osato criticarla come madre. Dopo aver visto le immagini di una cena che Platano ha fatto col suo bambino in vacanza, alcuni utenti di Instagram l'hanno rimproverata sia per come si comportava il piccolo a tavola che per il look che sfoggiava.

Tramite dei video che ha postato sul suo profilo, la dama del Trono Over ha difeso suo figlio e ha avvertito chiunque metta bocca sul suo ruolo genitoriale.

"Voi dovete scrivere su di me, non su di lui. Questo non ve lo permetto", ha detto la parrucchiera con un tono di voce decisamente alterato.

Alla bresciana non sono andati giù i commenti contro il suo Samuele, sia per i capelli lunghi che ha che per come era seduto al ristorante.

L'ammonimento della 'regina' di Uomini e Donne

Lo sfogo di Ida è proseguito con l'ammissione di essere pronta ad accogliere qualsiasi critica che riguardi il suo personaggio televisivo, ma quando viene tirato in ballo il piccolo Samuele, lei non sta più al gioco.

"Lo cresco io e non dovete dirmi come educarlo, come deve stare a tavola.

Adesso basta", ha sbottato la protagonista di Uomini e donne sempre su Instagram.

Visto che non è la prima volta che il figlio viene preso di mira dagli hater del web, Platano ha deciso di avvertirli con queste parole: "Io bloccherò e denuncerò. Farò qualsiasi cosa se riguarda lui. Per il resto, no comment".

La dama del Trono Over, infatti, ha condiviso nelle sue Stories anche le cattiverie che vengono dette sul suo conto, a partire dagli insulti su come utilizza i social quando il programma di Maria De Filippi non è in onda.

"Ma non ti vergogni", "Sei stupida e ignorante", "Insegna a sto ragazzo come stare a tavola", questi sono solo alcune delle offese che Ida ha ricevuto e che ha reso pubbliche prima di andare a rilassarsi in spiaggia con suo figlio.

Tensione prima del ritorno a Uomini e Donne

Dopo essersi sfogata, Ida ha scelto di smorzare la tensione invitando i suoi detrattori ad impiegare il loro tempo libero in modo diverso: anziché insultare lei sui social network, alcuni fan potrebbero stare con i loro partner.

"Ho notato che mi scrivete sempre al mattino, ma fate l'amore piuttosto", ha detto Platano col sorriso sulle labbra.

Dopo qualche ora, la protagonista di Uomini e Donne ha postato nuovi video in cui ha spiegato che risponde alle critiche perché non vuole che venga toccato suo figlio, e ha ricordato agli hater che se hanno una dolce metà dovrebbero dedicargli più tempo.

"Fatelo se avete un uomo, io non ce l'ho", ha concluso la parrucchiera sempre sul web.

Insomma, questa confessione avvalora la tesi secondo la quale la bresciana sarà ancora nel cast del dating-show di Maria De Filippi quando ricominceranno le registrazioni. Visto che non ha trovato l'amore nel corso dell'estate, Ida si prepara a tornare davanti alle telecamere di Canale 5, dove quasi certamente ritroverà l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, anche lui ancora ufficialmente single.