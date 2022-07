Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Uomini e donne è ufficialmente partito: tra circa un mese, infatti, inizieranno le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da metà settembre. Il cast non è ancora stato ufficializzato, ma i rumor sul web sono certi che nel parterre figureranno ancora tutti i veterani, a partire da Ida e Riccardo. I due ex stanno trascorrendo le vacanze al mare e si stanno rilassando in vista del rientro in studio dopo circa tre mesi di stop.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne tornerà in onda il 12 settembre, ma già tra un mese circoleranno in rete le anticipazioni delle prime puntate registrate dopo la pausa estiva. I fan non vedono l'ora di scoprire se ci sarà qualche addio tra i veterani del cast, anche se pare che nessun protagonista storico rischi il posto.

Qualora non dovessero fidanzati nel corso delle prossime quattro settimane, Ida e Riccardo dovrebbero figurare quasi certamente nel parterre del nuovo Trono Over. I due sono considerati personaggi fondamentali per le dinamiche del dating-show, soprattutto perché il loro tira e molla continua ad appassionare milioni di telespettatori nonostante vada avanti da molti anni.

Salvo colpi di scena, dunque, Platano e Guarnieri saranno ancora la "regina" e il "re" del programma di Maria De Filippi, almeno nella prima fase della nuova edizione.

I gossip sugli ex di Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulle prime registrazioni di Uomini e Donne 2022/2023, i siti di Gossip si stanno occupando delle vacanze dei protagonisti del cast più amati.

Nelle scorse ore, ad esempio, c'è stato un piccolo equivoco che ha coinvolto Ida e Riccardo. Dando un'occhiata alle Stories che i due ex hanno postato su Instagram a poco tempo di distanza l'uno dall'altro, alcuni fan erano arrivati alla conclusione che fossero insieme al mare.

In realtà, Platano è volata in Calabria con il figlio Samuele per le feri, mentre Guarnieri si è localizzato su una spiaggia di Manduria (vicino alla sua città, Taranto).

Da quando si sono concluse le riprese della precede edizione del dating-show, la dama e il cavaliere hanno voltato pagina e non si sono più cercati reciprocamente.

Il tanto atteso ritorno di fiamma, dunque, non solo non c'è stato ma i due personaggi storici di U&D guardano avanti e sognano di incontrare la persona giusta partecipando per l'ennesimo anno consecutivo al format di Maria De Filippi.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne, dunque, dovrebbe ripartire dalle dame e dai cavalieri che hanno contribuito al successo della passata edizione.

Oltre a Riccardo Guarnieri e ad Ida Platano, dovrebbero partecipare alle nuove puntate del dating-show anche Gemma Galgani (al suo tredicesimo anno consecutivo nel parterre femminile della trasmissione, Armando Incarnato, Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa.

Meno certezze, invece, si hanno sulla riconferma di Biagio Di Maro, di Catia Franchi e di Alessandro Vicinanza, protagonisti della scorsa stagione ma non imprescindibili nelle dinamiche della versione senior del programma.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha fatto sapere che a settembre potrebbe esserci anche un gradito ritorno tra i cavalieri: Marcello Messina, ex di Ida, avrebbe interrotto la sua ultima storia d'amore e sarebbe pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Tra i signori del cast, dovrebbe figurare anche Fabio Nova, il fotografo che la scorsa primavera si è scontrato spesso con Tina Cipollari.