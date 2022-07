Terra Amara continua ad appassionare i telespettatori italiani dopo aver conquistato quelli turchi e spagnoli e dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalle puntate già trasmesse all'estero, le vicende di Yilmaz e Zuleyha si faranno sempre più interessanti. La donna, infatti, presto scoprirà che il suo amato è ancora vivo e questo sconvolgerà ancora una volta la sua vita. Yilmaz, inoltre, avrà l'aiuto di Fekeli per iniziare una guerra contro Demir, ma questa volta non ci sarà alcuno scontro fisico tra i due rivali.

Demir proverà ad uccidere Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia annunciano che presto ci saranno importanti novità per la dolce Zuleyha, costretta a vivere una vita che non ha scelto. La donna infatti, essendo convinta che Yilmaz è morto, ha deciso di rassegnarsi al suo destino e di costruire una famiglia con Demir, ma molto presto le cose cambieranno. Tutto inizierà con l'amnistia che permetterà al giovane protagonista di uscire dalla prigione e il suo primo pensiero sarà quello di raggiungere la sua amata alla tenuta. Le intenzioni di Yilmaz, tuttavia, si scontreranno con Demir che riuscirà ad impedire al suo nemico di vedere sua moglie e tenterà di ucciderlo con un colpo di pistola.

Fekeli cambierà la vita di Yilmaz: anticipazioni puntate Turche

Secondo le trame di Terra Amara, nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia Yilmaz sarà ferito ma riuscirà a salvarsi grazie all'intervento di Gulten, ma le novità non finiranno qui. Akkaya, infatti, potrà contare sull'aiuto di Fekeli che stringerà con lui un patto per vendicarsi di Demir, ma non ci sarà nessuno spargimento di sangue.

Fekeli spiegherà che vent'anni prima è stato accusato dell'omicidio di Adnan Yaman, il padre di Demir, e parlerà a Yilmaz delle sue intenzioni. Il primo passo sarà quello di affidare al suo amico una fabbrica, condividendo con lui le sue proprietà. La guerra contro Demir, infatti, sarà di tipo economico.

Zuleyha umilierà Demir dopo aver tentato la fuga

A Terra Amara, presto la situazione economica di Yilmaz cambierà radicalmente, perché l'uomo diventerà proprietario di una delle fabbriche di Fekeli che lo considererà il suo figlioccio e si unirà a lui per sconfiggere Demir. Dopo il primo importante passo che lo vedrà a capo di un'azienda, Yilmaz sarà invitato ad una festa prestigiosa con tutti gli imprenditori della zona e in questa occasione incontrerà nuovamente Zuleyha che si recherà all'evento con suo marito e la sua famiglia. Soltanto in quel momento la donna si renderà conto che l'uomo che ama è ancora vivo e capirà di essere stata ingannata da Demir e da sua madre. Il marito di Zuleyha si renderà subito conto della situazione e impedirà a sua moglie di parlare con Yilmaz portandola via dalla festa, ma la donna si lancerà fuori dall'auto pur di scappare.

Demir soccorrerà sua moglie, ferita dalla caduta, e si sentirà umiliato quando lei gli ribadirà che considera Yilmaz l'unico uomo della sua vita. Yilmaz, nel frattempo, continuerà a pensare di essere stato tradito da Zuleyha e parlando con Fekeli racconterà che ha avuto l'impressione che la donna sia ormai felice con Demir.