Gli storici protagonisti di Uomini e donne sono al centro di molte critiche. Ben tre ex colleghi di parterre, infatti, hanno preso di mira i cinque personaggi più longevi del cast, arrivando ad accusarli di partecipare al programma solamente per un tornaconto personale. Stefano Torrese, ad esempio, ha punzecchiato Armando Incarnato sostenendo che non cercherebbe davvero una fidanzata in tv, anzi starebbe recitando una parte da oltre cinque anni.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Ad un mese di distanza dalle prime registrazioni della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, in rete stanno piovendo critiche sui membri storici del parterre, ovvero quei personaggi che partecipano al Trono Over da anni senza riuscire a trovare l'anima gemella.

Tra i tanti ex che in queste ore stanno contestando parte del cast, c'è anche Stefano Torrese. Il napoletano ha partecipato al dating-show di recente ed è ricordato dal pubblico per la tormentata storia d'amore che ha vissuto con Pamela Barretta.

Quando un giornalista gli ha chiesto che differenza ci sarebbe tra il suo comportamento in tv e quello di altri "colleghi", l'uomo non ci ha pensato due volte e ha risposto: "Io ero lì per cercare una compagna. Altri come Armando giocano con il loro personaggio".

Le frecciatine al cavaliere di Uomini e Donne

"Non mi stancherò mai di dire che le sue recite sono una lunga minestra che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una fidanzata", ha aggiunto Stefano sempre in merito al perché Armando figuri nel cast di Uomini e Donne da oltre cinque anni mentre altri vengono mandati via dopo una sola stagione.

Torrese non nutre simpatia nei confronti di Incarnato e questo lo si era intuito anche nel periodo in cui entrambi partecipavano al dating-show.

Come è suo solito, il cavaliere napoletano discuteva spesso con il collega di parterre: le litigate, infatti, sono probabilmente l'unico motivo per il quale Armando continua a essere convocato dalla redazione per le nuove puntate.

A un mese dalla ripresa della registrazioni che poi saranno trasmesse su Canale 5 a partire dal 12 settembre, si dice che il partenopeo tornerà nel Trono Over per il sesto anno consecutivo: assieme a Gemma Galgani, infatti, Incarnato è uno dei personaggi più longevi del cast della versione senior.

La 'strigliata' alla redazione di Uomini e Donne

Anche altri ex protagonisti si sono esposti per criticare i veterani del cast: Claudio Cervoni e Marika Geraci, ad esempio, ultimamente hanno punzecchiato a distanza i quattro/cinque personaggi che partecipano a Uomini e Donne da tanti anni.

Il romano ha dichiarato che dame e cavalieri come Gemma, Ida, Biagio e Riccardo non cercherebbero davvero l'amore ma sarebbero in tv solamente per un tornaconto personale. L'uomo, però, se la prende soprattutto con chi dà spazio a questi suoi ex colleghi di parterre: "Giocano ma finché il programma gliene dà la possibilità, fanno bene".

La bella siciliana, invece, ha detto che andrebbe fatto un rinnovamento annuale del Trono Over, soprattutto per evitare che al pubblico vengano proposte sempre le solite facce e le medesime storie trite e ritrite.

"Loro quattro ormai fanno parte dell'arredamento", ha aggiunto Marika nell'intervista che moti siti di Gossip stanno riportando in questa fine di luglio.

Gli addetti ai lavori, però, sembra si curino poco delle critiche e portano avanti la formazione senior che da molto tempo regala al dating-show ascolti record nonostante la lunga permanenza in studio. Alle registrazioni che inizieranno tra circa un mese, infatti, dovrebbero partecipare tutti i veterani, a partire da Ida, Gemma e il discusso Armando.