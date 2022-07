Continuano a trapelare indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e donne, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 12 settembre. L'ultimo gossip riguarda il meccanismo del dating show: pare che Maria De Filippi stia seriamente pensando di separare i troni Classico e Over per cercare di ridare lustro alla versione giovani, da anni in ombra rispetto a quella dedicata a dame e cavalieri.

Aggiornamenti sul meccanismo di Uomini e Donne

Visto che manca ancora un mese alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne, potrebbero ancora cambiare mote cose sia all'interno del cast che nel meccanismo.

Secondo un rumor che circola in rete negli ultimi giorni, a partire da metà settembre il dating show potrebbe tornare alle origini.

Maria De Filippi, infatti, avrebbe intenzione di risollevare le sorti della versione giovani del suo format e per farlo starebbe pensando di separarla da quella dedicata ai senior.

Sono un paio di stagioni che i tronisti condividono lo studio con dame e cavalieri: le puntate che vanno in onda su Canale 5, infatti, sono incentrate sia sugli amori dei ragazzi che su quelli dei membri del parterre.

Gemma & company però, anno dopo anno, sono riusciti a superare i giovani e a diventare un punto di riferimento per il pubblico, che li preferisce di gran lunga all'altra parte del cast.

Rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne

La presentatrice di Uomini e Donne, dunque, vorrebbe ridare lustro al Trono Classico e per farlo starebbe pensando di dividerlo dall'Over. Questo è il meccanismo originale del dating show, ovvero quello che veniva proposto ai telespettatori prima che le due versioni venissero accorpate nella stessa puntata.

A partire da metà settembre, dunque, potrebbero andare in onda due appuntamenti separati, uno incentrato sui percorsi di tronisti e corteggiatrici e l'altro sulle conoscenze tra dame e cavalieri.

Così facendo è probabile che i ragazzi sul trono riescano a riguadagnare terreno nei confronti dei senior, che da anni sono al centro delle dinamiche più interessanti e discusse del programma.

Se questa teoria si dovesse concretizzare, lo si saprà con certezza solamente tra un mese, quando trapeleranno le anticipazioni delle prime registrazioni della stagione 2022/2023.

Opinionisti di Uomini e Donne confermati

Per quanto riguarda il cast che animerà la nuova edizione di Uomini e Donne, per ora si sa soltanto che gli opinionisti storici sono tutti confermati. Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino commenteranno ancora i comportamenti dei membri del parterre e dei giovani tronisti, manifestando dubbi e perplessità su chi non li convincerà del tutto.

Il Trono Over dovrebbe ripartire dagli stessi personaggi che hanno contribuito al successo della precedente stagione. Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro sarebbero tutti pronti a tornare negli studi Elios per registrare le puntate che poi saranno trasmesse su Canale 5 dal 12 settembre.

Dei giovani che siederanno sulla celebre poltrona rossa, invece, si sa poco o nulla. Si è ipotizzato il ritorno di corteggiatori non scelti come Andrea Della Cioppa, Federica Aversano e Lilli Pugliese, ma per adesso sono soltanto chiacchiere che non hanno trovato conferme da parte degli addetti ai lavori.

Alcuni siti sostengono che Maria De Filippi potrebbe scegliere quattro ragazzi sconosciuti per ridare lustro e credibilità al Trono Classico dopo annate trascorse all'ombra dei senior e dei loro amori tormentati.