Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 1 a domenica 7 agosto, ci saranno tantissime novità. In particolare, Genoveva dirà a Rodrigo che potrà tornare insieme alla sua amata Valeria, però lui in cambio dovrà dargli la formula del gas nervino. Allo stesso tempo, Salmeron farà pressioni ad Ignacio perché sarà l'unico in grado di aiutarla ad interrompere la Gravidanza.

Intanto, Dori e Felipe metteranno in atto nuove regole per la convivenza. Poi però ad un certo punto l'avvocato vorrà assumere nuovamente dei farmaci, ma l'infermiera cercherà di impedirglielo.

Genoveva farà pressioni ad Ignacio per abortire

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Genoveva Salmeron dirà a Rodrigo che se vorrà riavere Valeria, dovrà dargli la formula per il gas nervino. Infatti, la dark lady avrà bisogno di ottenere questo gas per mettere in atto il suo piano diabolico ai danni dei suoi nemici.

Allo stesso tempo però, Genoveva farà pressioni anche ad Ignacio, l'unico che potrebbe aiutarla a liberarsi del bambino che porta in grembo.

Poco dopo, Fabiana dirà a David che nel quartiere iberico presto si terrà l'assemblea, però l'uomo sarà ancora indeciso se presenziare o meno, in quanto non vorrà attirare l'attenzione dei vicini.

Lolita deciderà di affrontare suo suocero Ramon, riguardo la questione dei soldi che ha tenuto con sé, in maniera misteriosa.

Dori e Felipe imporranno nuove regole di convivenza

Successivamente, l'infermiera Dori e il suo paziente Felipe concorderanno alcune nuove regole per continuare la convivenza.

Guillermo racconterà alla nonna di aver rotto con Claudia. Marcelo, durante l'assemblea del paesino di Acacias 38, attirerà con una scusa Casilda, mentre Hortensia deciderà di voler sfruttare in prima persona la terra della fattoria di famiglia.

Intanto, Rodrigo riuscirà finalmente a liberarsi dalla sorveglianza di Cuevas. In questo modo l'uomo riuscirà a fuggire e si recherà ad Acacias 38 alla ricerca della sua amata Valeria.

Genoveva si presenterà a casa di Valeria e deciderà di usare le maniere forti in quanto vorrà ottenere la formula del gas nervino in possesso dell'uomo.

Infine, Felipe penserà di prendere di nuovo i farmaci, ma Dori dirà all avvocato di non farlo. Infine Salmeron avrà un appuntamento con un’ostetrica per abortire.