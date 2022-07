Pioggia di critiche per alcuni veterani del cast di Uomini e donne. Intervistati sul web, Claudio Cervoni e Marika Geraci si sono lasciati andare a commenti non proprio carini nei confronti di Ida, Gemma, Armando e Riccardo: secondo i due ex protagonisti del Trono Over, i "colleghi" parteciperebbero alla trasmissione soltanto per un loro tornaconto personale e non per cercare l'amore come invece hanno fatto loro nel recente passato.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne Over

Quando manca all'incirca un mese alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne, sul web stanno circolando le interessanti interviste che due ex protagonisti del cast hanno rilasciato sia sul programma che sui suoi storici personaggi.

Claudio Cervoni, ad esempio, non ha esitato un attimo quando gli è stato chiesto di esprimere una sincera opinione sui colleghi del Trono Over, soprattutto su quelli che secondo lui che reciterebbero una parte davanti alle telecamere.

"Armando, Biagio, Ida, Riccardo e Gemma giocano per un loro tornaconto", ha dichiarato l'ex cavaliere ad un sito di Gossip.

Il romano, che nel dating-show ha conosciuto Sabina e con lei ha vissuto un'intensa storia d'amore, ha precisato che i cinque fanno bene a comportarsi così finché la redazione glielo permette.

Il parere della dama di Uomini e Donne

"Il programma permette loro di restare per anni e lo sfruttano, fanno bene", ha aggiunto Claudio sempre in merito alla lunga permanenza di alcuni personaggi nel cast di Uomini e Donne.

Un po' più pungenti sono le dichiarazioni di Marika Geraci, ex dama del Trono Over e vecchia conoscenza di Armando.

"Se mi chiedi chi è lì per giocare, la risposta è semplice: i fantastici quattro, ovvero Gemma, Ida, Biagio e Armando. Loro ormai fanno parte dell'arredamento", ha punzecchiato la siciliana in un'intervista web.

Secondo la ragazza, infatti, la redazione del dating-show dovrebbe rinnovare ogni anno il parterre, invece sceglie di puntare sempre sulle solite facce, quelle che nei mesi precedenti hanno contribuito al successo di ascolti.

Sia Claudio che Marika hanno lasciato la trasmissione mano nella mano con una persona che hanno conosciuto davanti alle telecamere, mentre per gli ex colleghi che criticano la situazione è decisamente diversa e va avanti da anni.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno lanciato frecciatine velenose a quei personaggi che da anni frequentano gli studi Elios, anche perché sono consapevoli del fatto che molto probabilmente parteciperanno anche alla prossima edizione.

A fine agosto, infatti, ricominceranno le registrazioni del dating-show e le anticipazioni sveleranno il cast completo sia del Trono Over che del Classico.

Stando ai rumor che sono circolati di recente, non ci dovrebbero essere sorprese soprattutto sul fronte senior: i veterani Ida, Riccardo, Armando e Gemma sarebbero già stati riconfermati, mentre Biagio non avrebbe ancora la certezza di prendere parte alle nuove puntate.

I tronisti giovani, invece, saranno resi noti solamente tra un mese, ma per ora si vocifera che potrebbero essere tutti e quattro ragazzi alla loro prima esperienza televisiva. Qualora la redazione decidesse si inserire nel cast almeno un volto già noto, si dice che potrebbe "pescare" tra gli ex corteggiatori Andrea Della Cioppa, Federica Aversano e Lilli Pugliese.

Un altro gossip che non è ancora stato confermato, sostiene che Maria De Filippi potrebbe dividere i due troni (quindi dame e cavalieri da una parte, tronisti e corteggiatrici dall'altra) in altrettanti appuntamenti da mandare in onda.