Armando Incarnato non ha reagito bene al video che gli sta permettendo di stare al centro dell'attenzione mediatica da giorni. Il protagonista di Uomini e donne, infatti, ha risposto ai chi lo sta prendendo in giro per i suoi tanti cambi di look e l'ha fatto con parole forti. Il cavaliere del Trono Over ha attaccato chi lo deride in rete dicendo che è tutta una sua strategia per far parlare di sé e, visti i risultati, sembra riuscirci pienamente.

Aggiornamenti sul volto di Uomini e Donne

Sono giorni che sul web impazza un video che ironizza sui tanti look che Armando Incarnato ha sfoggiato di recente negli studi di Uomini e Donne.

Chi ha realizzato questo filmato che in poco tempo è diventato virale, ha associato le acconciature del cavaliere del Trono Over a quelle di altri personaggi famosi o di fantasia, scatenando l'ilarità della rete.

Queste immagini hanno raccolto parecchi consensi sui social network, tranne quelli del diretto interessato.

In alcune storie che ha caricato sul suo profilo Instagram, il napoletano ha risposto alle prese in giro che ha ricevuto ultimamente e ha lasciato intendere di essersi un po' offeso per come tanti stanno commentando la sua persona.

Il protagonista del dating-show Mediaset, dunque, non ha apprezzato il collage che un'utente di Tk Tok ha fatto sul suo conto, e l'ha fatto presente contrattaccando in modo piuttosto deciso.

Le parole del protagonista di Uomini e Donne

Sul profilo Instagram di Armando, dunque, di recente sono apparsi un paio di video in cui è presente la sua replica piccata.

"Ma secondo voi, che sto facendo con i miei capelli? E perché cambio sempre look? Io la risposta la so, e voi?", ha esordito il cavaliere di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

Col solito tono di voce provocatorio, il napoletano ha proseguito: "Semplice, quando uno vuole stare per fatti suoi e non vuole essere riconosciuto, cambia colore di capelli. Io faccio così".

Insomma, stando a queste dichiarazioni, le tante acconciature che Incarnato ha sfoggiato davanti alle telecamere deriverebbero da una strategia ben precisa: non avere scocciature e camuffare il proprio aspetto sia in tv che nella vita di tutti i giorni.

"Attaccatevi ora. Sono tutti bravi a ironizzare sul web perché non hanno capito che sono io a prenderli in giro", ha aggiunto il protagonista del Trono Over sempre sui social.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

Lo sfogo di Armando si è concluso con un'ultima provocazione ai suoi detrattori: "Quando capirete come sono fatto, sarete diventati vecchi".

"A me piace mandarvi al manicomio", ha chiosato il partenopeo su Instagram.

Insomma, il cavaliere del Trono Over non ha apprezzato le battute che sono state fatte sui suoi tanti look, ma ha cercato di spostare l'attenzione sul fatto che la sua sia tutta una strategia per restare al centro del gossip.

Incarnato è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne, ma anche uno dei più longevi del cast.

Sono oltre cinque anni, infatti, che l'imprenditore figura nel parterre di signori che cercano l'anima gemella e, almeno fino ad un mese fa, non ha ancora raggiunto l'obiettivo.

I fan del dating-show, dunque, sono certi che Armando parteciperà anche all'edizione 2022/2023, anche perché la redazione sembra non abbia alcuna intenzione di rinunciare a lui e alle tante dinamiche che crea litigando con gli altri protagonisti della trasmissione.

Oltre al napoletano, dovrebbero essere riconfermati anche Ida Platano, Gemma Galgani e Ricardo Guarnieri. Stando alle ultime indiscrezioni, le registrazioni riprenderanno a fine agosto ma saranno trasmesse in tv da metà settembre.