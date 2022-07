Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo l'uscita insieme da Uomini&Donne sarebbero in crisi. A tale proposito Federica Aversano (la ragazza non scelta del tronista ligure) su Instagram - dopo aver attivato la funzione domande - ha ammesso di non essere felice che la sua "rivale in amore" stia passando un momento di difficoltà con il fidanzato.

I rumor sulla coppia

Secondo indiscrezioni che circolano da qualche settimana la relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo U&D non sarebbe mai decollata. I due all'inizio hanno postato alcuni scatti insieme, ma poi è calato il silenzio.

Ad alimentare le voci di una presunta crisi fra i due è stato indirettamente lo stesso Matteo, il quale ha annunciato di fare un viaggio con la sua famiglia tra il Regno Unito e l'Irlanda in concomitanza con il compleanno della sua fidanzata. Inoltre, il giorno della compleanno di Valeria, l'ex tronista non ha postato sui social neanche una dedica per far sentire la sua vicinanza.

Recentemente l'esperto di Gossip Amedeo Venza ha sostenuto che fonti vicine all'ex corteggiatrice scelta sarebbero a conoscenza di una (presunta) rottura della coppia e Valeria sarebbe rimasta piuttosto delusa per come l'ex tronista ligure avrebbe affrontato la situazione.

Federica fa chiarezza

Dopo aver attivato la funzione domande, su Instagram, Federica Aversano ha deciso di rispondere alla domanda più ricorrente, ovvero se sia contenta del presunto addio tra l'ex tronista e Valeria.

A tale proposito Federica ha fatto una precisazione: "Falsissimo, non ho mai gioito per i momenti difficile di altri. Anzi, me ne dispiace..." Insomma, la ragazza non-scelta di Matteo Ranieri ha spiegato di non essere affatto contenta che la "rivale" stia passando un momento di difficoltà con il suo attuale compagno. D'altronde, nelle precedenti interviste Aversano aveva sempre speso parole di stima per Valeria Cardone.

Gli unici dissing innescati dall'ex corteggiatrice - orma alcuni mesi fa - riguardavano la famiglia di Matteo, perché al momento della scelta i parenti del giovane avrebbero sempre fatto il "tifo" per Valeria.

Valeria e Matteo in silenzio

Le voci di una presunta rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si fanno sempre più insistenti.

Ad esempio la blogger Deianira Marzano è convinta che i due ex volti di U&D si siano già lasciati. "Matteo risponde alle domande (dei followers) sui cani e non a quelle su Valeria. Si mormora che il post col quale annunceranno l’addio è già pronto", ha scritto qualche giorno fa l'esperta di gossip.

Al momento comunque la coppia non ha confermato né smentito l'addio.