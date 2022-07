Per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi su Canale 5, Karina Cascella si candida per poter rimettere piede in studio.

L'ex opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per diversi anni è stato un volto di punta del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, salvo poi "mollare la presa" per dedicarsi ai reality show e al ruolo di opinionista nelle trasmissioni di Barbara d'Urso.

Adesso, però, Karina si dice pronta per poter ritornare in trasmissione dalla sua "mamma artistica", che l'ha tenuta a battesimo sul piccolo schermo.

A settembre, riparte Uomini e donne in tv: ecco chi potrebbe ritornare in studio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 è in programma a partire dal prossimo settembre, con le nuove puntate che si preannunciano già attesissime dai numerosi fan.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono over che, anche quest'anno, convivranno con quelle dei protagonisti del trono classico, pronti a cercare la loro anima gemella.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti che si metteranno in gioco da settembre in poi, in queste ore è arrivata una candidatura spontanea per la nuova edizione del dating show Mediaset.

Karina Cascella, dopo aver fatto parte per anni del cast di opinionisti del programma di Canale 5, ha ammesso che le farebbe piacere poter tornare di nuovo in studio in questa edizione che debutterà a settembre.

Karina Cascella si propone per Uomini e donne 2022/2023

"Non per trovare l'amore, perché sono felicemente fidanzata con Max, ma con un ruolo diverso sì", ha ammesso Karina intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

"È un programma che mi ha dato davvero tanto e che mi ha permesso di crescere non solo professionalmente, ma anche a livello personale", ha aggiunto Karina ricordando la sua esperienza passata a Uomini e donne, dove per anni è stata una delle protagoniste indiscusse con i suoi commenti sempre piccati.

Ricordando le prime puntate della sua esperienza in tv, Karina Cascella ha ammesso che si sentiva particolarmente in imbarazzo e quasi non riusciva a parlare davanti alle telecamere.

Non solo U&D, Karina direbbe sì anche a La Talpa

Immediato l'aiuto di "mamma Maria De Filippi", che le consigliò di essere semplicemente se stessa e da quel momento in poi, Karina non ha più smesso.

Pur di tornare a lavorare al fianco di Maria e del suo gruppo di lavoro, Karina sarebbe propensa a partecipare anche a La Talpa, il reality-game che tornerà in onda in primavera, prodotto proprio dalla De Filippi. Anche in questo caso, però, Karina non lo farebbe da concorrente.

"Non come concorrente, non scherziamo. Non ci penso proprio, perché so bene cosa mi aspetterebbe", ha ammesso Karina che partecipò già alla terza edizione del reality.