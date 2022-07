L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana 1-5 agosto 2022 in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Raffaele cercherà in tutti i modi di provare a recuperare il rapporto con sua moglie Ornella.

Intanto Serena comincerà ad avere dei dubbi su Micaela mentre Marina e Roberto proveranno a godersi questa nuova vita insieme, dopo aver lottato per far trionfare il loro amore. Eppure, Giordano non sarà sincera con il suo fidanzato, tanto da ingannarlo con un inaspettato accordo stipulato alle sue spalle.

Serena sospetta di Micaela: anticipazioni Un posto al sole 1-5 agosto 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 1-5 agosto 2022, rivelano che Raffaele deciderà di organizzare una cena speciale per cercare di far breccia nel cuore di sua moglie Ornella, fortemente delusa dalla scoperta di un "legame affettuoso" tra il marito ed Elvira.

Intanto Micaela proporrà a Niko di tornare di nuovo a Maratea, dal piccolo Jimmy. Un'idea che non piacerà tanto a Serena, la quale comincerà ad avere qualche sospetto e qualche dubbio sul conto di Micaela.

Spazio anche alle vicende di Marina e Roberto che, in questi nuovi episodi della soap, decideranno di concentrarsi sulla loro vita insieme mentre Lara continuerà a portare avanti i suoi progetti.

Ornella in forte crisi personale: anticipazioni Upas

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 5 agosto 2022, rivelano che Raffaele si sforzerà in tutti i modi per cercare di riconquistare il cuore di sua moglie, ma la crisi di Ornella continuerà ad essere forte.

La donna, infatti, si renderà conto che al di là della crisi coniugale deve fare i conti anche con una crisi personale, che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate e amare sul suo matrimonio.

Per Marina e Roberto, invece, arriverà il momento della loro prima uscita pubblica, durante la quale faranno i conti con una vecchia conoscenza.

Per Lara, invece, non mancheranno le difficoltà: la donna si ritroverà ad affrontare dei seri problemi, motivo per il quale arriverà a compiere un gesto del tutto azzardato, che potrebbe metterla ancora di più nei guai.

L'accordo tra Lara e Marina: anticipazioni Un posto al sole 1-5 agosto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Un posto al sole, rivelano che Serena si ritroverà a fare i conti con il segreto custodito dalle due gemelle. Una volta scoperta la verità dei fatti, la donna dovrà decidere come comportarsi: restare in silenzio oppure "smascherare" le due ragazze?

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 5 agosto, rivelano che Lara farà una proposta a Marina: trattasi di un accordo economico, che le due donne stipuleranno all'insaputa di Roberto Ferri. E, grazie a questo accordo, Lara dovrebbe uscire di scena per sempre dalle loro vite.

Intanto Nunzio, dopo aver fatto i conti con la partenza di Chiara, non riesce a riprendersi e continuerà ad essere in forte crisi. Il ragazzo, però, non vuole arrendersi e si dice disposto a tutto pur di ritrovare la sua amata e stare con lei.